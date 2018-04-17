Судья Чистяков признал, что допустил ошибку в эпизоде с футболистом Смоловым

На 34-й минуте встречи Смолов упал в штрафной площади «Арсенала» в борьбе с защитником тульской команды Анри Хагушем, главный арбитр матча Артем Чистяков принял решение наказать нападающего желтой карточкой за симуляцию. Позднее руководство «Краснодара» подало апелляцию в Российский футбольный союз (РФС), посчитав решение судьи в данном эпизоде ошибочным. По итогам состоявшегося во вторник заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение отклонить апелляцию краснодарского клуба. Таким образом, Смолов из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть в матче 27-го тура чемпионата страны против ЦСКА, который пройдет 22 апреля в Москве.

«Я совсем недавно работаю в премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе, — сказал Чистяков. — Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя. Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти».

По итогам исполкома РФС Чистяков был отстранен от обслуживания матчей чемпионата России среди команд премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги до конца 2018 года.

К судейству матчей премьер-лиги в качестве резервного арбитра Чистяков стал привлекаться в 2014 году, а первую игру премьер-лиги в ранге главного судьи Чистяков провел в сентябре 2016 года. Всего на счету 30-летнего арбитра 15 игр в качестве главного арбитра в матчах премьер-лиги.