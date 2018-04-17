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17 апреля, источник: ТАСС

Судья Чистяков признал, что допустил ошибку в эпизоде с футболистом Смоловым

ТАСС, 17 апреля. Футбольный арбитр Артем Чистяков признал, что допустил ошибку во время матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом», показав нападающему краснодарцев Федору Смолову желтую карточку за симуляцию после падения игрока в штрафной площади соперника. Об этом Чистяков заявил в эфире телеканала «Наш футбол».

На 34-й минуте встречи Смолов упал в штрафной площади «Арсенала» в борьбе с защитником тульской команды Анри Хагушем, главный арбитр матча Артем Чистяков принял решение наказать нападающего желтой карточкой за симуляцию. Позднее руководство «Краснодара» подало апелляцию в Российский футбольный союз (РФС), посчитав решение судьи в данном эпизоде ошибочным. По итогам состоявшегося во вторник заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение отклонить апелляцию краснодарского клуба. Таким образом, Смолов из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть в матче 27-го тура чемпионата страны против ЦСКА, который пройдет 22 апреля в Москве.

«Я совсем недавно работаю в премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе, — сказал Чистяков. — Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя. Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти».

По итогам исполкома РФС Чистяков был отстранен от обслуживания матчей чемпионата России среди команд премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги до конца 2018 года.

К судейству матчей премьер-лиги в качестве резервного арбитра Чистяков стал привлекаться в 2014 году, а первую игру премьер-лиги в ранге главного судьи Чистяков провел в сентябре 2016 года. Всего на счету 30-летнего арбитра 15 игр в качестве главного арбитра в матчах премьер-лиги.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата (47 очков в 26 матчах), ЦСКА идет четвертым (45 очков в 25 играх). Возглавляет таблицу набравший 55 очков московский «Локомотив» (25 матчей), на втором месте идет «Спартак», в активе которого 50 очков после 26 игр.

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
14.04.2018, 19:00 Зрители: 19667 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Миодраг Божович
Голы
4′ Виктор Классон (К. Рамирес, Вандерсон Масиэл) 16
23′ Сергей Петров (Ф. Смолов) 98
86′ Рикардо Лаборде 21
Составы
Андрей Синицын 88
81′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
90+2′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
34′ Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
74′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
59′ 61′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Роман Шишкин 30
72′ Вандерсон Масиэл 7
Рикардо Лаборде 21
36 Михаил Левашов
14 Анри Хагуш 57′
21 Виктор Альварес
52 Иван Новосельцев
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу 42′
71 Александр Денисов
9 Кирилл Комбаров (к) 66′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов 56′ 8′
20 Горан Чаушич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
16 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
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