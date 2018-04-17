Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором обсуждалась возможная отмена желтой карточки нападающему «Краснодара» Федору Смолову, наказание для «Луча-Энергии» за брошенного петуха в сторону главного тренера команды Александра Григоряна, а также другие правонарушения в чемпионате России. Его итоги подвел глава комитета Артур Григорьянц.

БОЛЕЛЬЩИК «ЛУЧА» ОШТРАФОВАН НА 5 ТЫСЯЧ ЗА БРОШЕННОГО В ГРИГОРЯНА ПЕТУХА

— В рапорте делегата указано следующее — на 41-й и 87-й минуте болельщики «Факела» скандировали «Григорян — петух», — сказал Григорянц. — На 43-й и 86-й минутах болельщики «Факела» и «Луча» устроили перекличку теми же фразами. На 89-й минуте фанаты «Факела» скандировали «Уайт Пауэр», что означает «Сила Белых». Это запрещенная экстремистская кричалка.

На 41-й минуте из сектора номер четыре центральной трибуны болельщик бросил животное в сторону скамейки запасных на поле, в данном случае — петуха. Болельщик был задержан и доставлен в полицию. Данное лицо было идентифицировано, как гражданин Акимов. Он был оштрафован на 5 тысяч рублей, и ему запрещено посещать футбольные матчи в течении полугода.

В итоге по матчу были приняты следующие решения. По «Факелу» — оштрафовать клуб на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, за необеспечение безопасности — еще на 25 тысяч рублей. За скандировании нацистских реплик — на 50 тысяч, в случае повторения нарушения к клубу применят более серьезные санкции.

По «Лучу» — за скандирование оскорбительных выражений и нарушением зрителями общественного порядка, направленного на унижение достоинств человека, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей и наказан одним домашнем матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона.

— Григорян обращался в КДК?

— Обращался. И в лигу, и в КДК. Мы его приглашали после матча с «Оренбургом». Мы знаем о тех правонарушениях, которые применяются в отношении тренера. Но это относится к иной части законодательства. Тут ему стоит обратиться в другие органы, правоохранительные.

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СМОЛОВ НЕ СЫГРАЕТ С ЦСКА

— В понедельник КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить ошибочно примененное предупреждение в отношении Смолова в матче с «Арсеналом», — сказал Григорьянц. — Позиция «Краснодара» следующая — нужно было показать предупреждение Хагушу, а не Смолову.

Мы получили заключение Контрольно-квалификационной комиссии (ККК), в котором указано, что арбитр матча Чистяков принял неверное решение на 34-й минуте, наказав Смолова желтой карточкой. В протоколе указано следующее — 34-я минута, Федор Смолов, предупреждение за симуляцию. То есть арбитр матча показал желтую за симуляцию. Если вы откроете правила игры ФИФА, то увидите, что симуляция — это неспортивное поведение игрока с использованием трюка. Как наказывается симуляция? Предупреждением. Скажите, кто-нибудь из других футболистов совершал симуляцию на 34-й минуте, кроме Смолова? Нет.

Чистяков прислал в КДК пояснение: «Эпизод произошел на 34-й минуте. По характеру падения Смолова мне показалось, что он симулирует. Меня поддержали остальные члены судейской бригады. Однако после просмотра эпизода я понял, что допустил ошибку». То есть его ошибка состояла в квалификации действий Смолова. А у Хагуша не симуляция, а подножка, после которой следует пенальти. Никто на этой же минуте не совершал симуляцию. И за свою ошибку арбитр получил «двойку».

Путать двух игроков — Смолова и Хагуша — нельзя. Речь идет не об ошибочном предъявлении карточки игроку, а об ошибочной квалификации действий игроков.

Если исполком РФС посчитает, что нужно ввести норму, подразумевающую отмену желтой карточки, тогда мы вернемся к этому вопросу перед началом следующего сезона.

Поэтому комитет принял решение в удовлетворении заявления «Краснодара» отказать. Судья показывал желтую карточку именно Смолову и именно за симуляцию. Мы не имеем права возбуждать дело по 52-й статье, потому что у нас нет для этого оснований.

«ЛОКО» И «ДИНАМО» ОШТРАФОВАНЫ НА 180 ТЫСЯЧ ПО ИТОГАМ ДЕРБИ

Также Григорьянц рассказал о других принятых на заседании решениях:

— По матчу «Ахмат» — «Тосно» (1:0): за использование микрофона стадиона в качестве поддержки команды хозяева оштрафованы на 50 тысяч рублей.

— По матчу «Динамо» — «Локомотив» (0:4): за скандирование болельщиками «Динамо» клуб оштрафован на 80 тысяч, а «Локомотив» за такое же нарушение — на 100 тысяч.

— По матчу «Уфа» — ЦСКА (1:1): на 82-й минуте болельщик ЦСКА залез на ограждение. За данное нарушение ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей. За одну зажженную шашку фанатом — на 10 тысяч рублей.

— По матчу «Амкар» — «Рубин» (0:3): «Амкар» оштрафован на 30 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

— По матчу «Ростов» — «СКА-Хабаровск» (2:0): болельщики «Ростова» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 60 тысяч. За использование пиротехники болельщиками хозяев — на 20 тысяч рублей. На предматчевом совещании не присутствовал специалист от «СКА-Хабаровск» по работе с болельщиками, за это дальневосточники оштрафованы на 50 тысяч рублей. За скандирование болельщиками нецензурных выражений — на 50 тысяч.