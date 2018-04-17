Арбитр встречи «Краснодар» — «Арсенал» Чистяков отстранен до конца сезона

Матч между клубами прошел 14 апреля и завершился победой «Краснодара» со счетом 3:0. На 34-й минуте встречи форвард краснодарского клуба Федор Смолов упал в штрафной площади «Арсенала» в борьбе с защитником тульской команды Анри Хагушем, Чистяков принял решение наказать нападающего желтой карточкой за симуляцию. Позднее руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав решение судьи в данном эпизоде ошибочным, однако апелляция была отклонена и желтая карточка Смолова оставлена в силе.