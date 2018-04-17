Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Серьезнее угроз Трампа: Лондон испугался молчания Путина
Что будет, если «закончились права»
Почему детей в саду не воспитывают, а калечат
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Дочки Канделаки, Навки и другие на вечеринке Tatler
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед1
Стоук Сити1
Все события
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
19:14 (мск), источник: ТАСС

Егоров назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства РФС

ТАСС, 17 апреля. Александр Егоров назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), предыдущий глава ведомства Андрей Будогосский отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров, — сказал исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев. — Также на заседании бюро исполкома РФС принято решение назначить руководителем судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем контрольно-квалификационной комиссии по судейству назначить Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя)».

Будогосский занимал должность главы департамента судейства и инспектирования с октября 2016 года.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Объявлен состав сборной России по хоккею на Чешских играх
На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси
Кассы ЧМ-2018 открываются. Билетов еще много
Спорт-Экспресс
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь