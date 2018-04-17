Егоров назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства РФС

«РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров, — сказал исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев. — Также на заседании бюро исполкома РФС принято решение назначить руководителем судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем контрольно-квалификационной комиссии по судейству назначить Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя)».