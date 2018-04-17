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18:09 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кальян, бутылка и гармонь: болельщики фотошопят новый логотип РФПЛ

Российская футбольная премьер-лига проводит ребрендинг и хочет поменять логотип. Рабочий вариант для лиги нарисовала студия Артемия Лебедева.

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«Медведь с горящими от страсти глазами» — архетипичный символ! — вызвал противоречивую реакцию в интернете и стал объектом пародий.

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Помимо красных глаз обратили внимание на форму носа мишки.

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Кальян — еще один символ российского футбола.

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Без главного тренера сборной России Станислава Черчесова тоже не обошлось.

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Медведь с гармошкой — чем не архетипичный образ?

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Комментатор КХЛ ТВ Дмитрий Федоров заметил французский след в этой истории.

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К новому медведю есть вопросы.

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И даже вот такой.

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Клубы премьер-лиги не остались равнодушными к новым веяниям.

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ФК «Химки» в компнию к медведю отправил горшок (видимо, с медом).

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Аналитика по новому логотипу.

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Сама РФПЛ уверяет, что довольна отзывами на новое лого.

Мы распространили заявление, в котором объявили о сотрудничестве со студией Лебедева, а также сообщили, что новый сезон начнем с новой айдентикой. Будет ли это тот логотип, который появился в интернете, не буду утверждать. На прошлой неделе, когда логотип появился в публичном доступе, пошла волна критики и обсуждений, которая показала, что интерес у этой теме большой.
РФПЛ

«В целом мы удовлетворены отзывами, потому что большинство из них положительные. Отмечу, что окончательное слово в вопросе принятия нового логотипа и айдентики лиги за общим собранием РФПЛ», — сказал директор лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев.

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