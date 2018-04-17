Российская футбольная премьер-лига проводит ребрендинг и хочет поменять логотип. Рабочий вариант для лиги нарисовала студия Артемия Лебедева
Кальян, бутылка и гармонь: болельщики фотошопят новый логотип РФПЛ
Российская футбольная
Российская футбольная
«Медведь с горящими от страсти глазами» — архетипичный символ! — вызвал противоречивую реакцию в интернете и стал объектом пародий.
Помимо красных глаз обратили внимание на форму носа мишки.
Кальян — еще один символ российского футбола.
Без главного тренера сборной России Станислава Черчесова тоже не обошлось.
Медведь с гармошкой — чем не архетипичный образ?
Комментатор КХЛ ТВ Дмитрий Федоров заметил французский след в этой истории.
К новому медведю есть вопросы.
И даже вот такой.
Клубы
ФК «Химки» в компнию к медведю отправил горшок (видимо, с медом).
Аналитика по новому логотипу.
Сама РФПЛ уверяет, что довольна отзывами на новое лого.
Мы распространили заявление, в котором объявили о сотрудничестве со студией Лебедева, а также сообщили, что новый сезон начнем с новой айдентикой. Будет ли это тот логотип, который появился в интернете, не буду утверждать. На прошлой неделе, когда логотип появился в публичном доступе, пошла волна критики и обсуждений, которая показала, что интерес у этой теме большой.
«В целом мы удовлетворены отзывами, потому что большинство из них положительные. Отмечу, что окончательное слово в вопросе принятия нового логотипа и айдентики лиги за общим собранием РФПЛ», — сказал директор лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев.