Кальян, бутылка и гармонь: болельщики фотошопят новый логотип РФПЛ

Мы распространили заявление, в котором объявили о сотрудничестве со студией Лебедева, а также сообщили, что новый сезон начнем с новой айдентикой. Будет ли это тот логотип, который появился в интернете, не буду утверждать. На прошлой неделе, когда логотип появился в публичном доступе, пошла волна критики и обсуждений, которая показала, что интерес у этой теме большой.

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