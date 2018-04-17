Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
РФС меняет все судейское руководство
По данным «СЭ», велика вероятность, что на этой неделе в российском футболе будет полностью заменено руководство
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
По данным «СЭ», велика вероятность, что на этой неделе в российском футболе будет полностью заменено руководство
В качестве исполняющего обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС рассматривается кандидатура Александра Егорова.
Он заменит Андрея Будогосского. Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой