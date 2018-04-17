Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Что будет, если «закончились права»
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь из РФ в Финляндию
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед1
Стоук Сити1
Все события
У США выбит козырь: эксперт поведал о крахе принципов войны НАТО
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Государство будет выплачивать страховку только при потере жилья
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС меняет все судейское руководство

По данным «СЭ», велика вероятность, что на этой неделе в российском футболе будет полностью заменено руководство судейско-инспекторским корпусом.

Источник: РИА "Новости"

В качестве исполняющего обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС рассматривается кандидатура Александра Егорова.

Он заменит Андрея Будогосского. Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников. (Александр БОБРОВ).

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Объявлен состав сборной России по хоккею на Чешских играх
На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси
Кассы ЧМ-2018 открываются. Билетов еще много
Новости
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь