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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов прокомментировал решение КДК РФС не отменять его жёлтую карточку

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал решение КДК РФС не отменять его жёлтую карточку, которую он получил в матче с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ.

Футболист в своём «инстаграме» опубликовал текст: «КДК признал, что моменте со Смоловым был пенальти, но жёлтую карточку не отменил». «Узнаю», — прокомментировал этот текст форвард, сопроводив его эмодзи аплодисментов.

Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию. Руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав, что главный арбитр встречи Артём Чистяков совершил ошибку, не назначив пенальти в том эпизоде. Сегодня, 17 апреля, стало известно, что КДК РФС отказал в апелляции. Таким образом, Смолов из-за перебора предупреждений не сможет сыграть в матче 27-го тура РФПЛ с ЦСКА (22 апреля).

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
14.04.2018, 19:00 Зрители: 19667 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Миодраг Божович
Голы
4′ Виктор Классон (К. Рамирес, Вандерсон Масиэл) 16
23′ Сергей Петров (Ф. Смолов) 98
86′ Рикардо Лаборде 21
Составы
Андрей Синицын 88
81′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
90+2′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
34′ Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
74′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
59′ 61′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Роман Шишкин 30
72′ Вандерсон Масиэл 7
Рикардо Лаборде 21
36 Михаил Левашов
14 Анри Хагуш 57′
21 Виктор Альварес
52 Иван Новосельцев
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу 42′
71 Александр Денисов
9 Кирилл Комбаров (к) 66′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов 56′ 8′
20 Горан Чаушич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
16 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
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