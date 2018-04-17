Смолов прокомментировал решение КДК РФС не отменять его жёлтую карточку
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал решение КДК РФС не отменять его жёлтую карточку, которую он получил в матче с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ.
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал решение КДК РФС не отменять его жёлтую карточку, которую он получил в матче с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ.
Футболист в своём «инстаграме» опубликовал текст: «КДК признал, что моменте со Смоловым был пенальти, но жёлтую карточку не отменил». «Узнаю», — прокомментировал этот текст форвард, сопроводив его эмодзи аплодисментов.
Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию. Руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав, что главный арбитр встречи Артём Чистяков совершил ошибку, не назначив пенальти в том эпизоде. Сегодня, 17 апреля, стало известно, что КДК РФС отказал в апелляции. Таким образом, Смолов
|Мурад Мусаев
|Миодраг Божович
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)