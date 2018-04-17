Смолов прокомментировал решение КДК РФС не отменять его жёлтую карточку

Футболист в своём «инстаграме» опубликовал текст: «КДК признал, что моменте со Смоловым был пенальти, но жёлтую карточку не отменил». «Узнаю», — прокомментировал этот текст форвард, сопроводив его эмодзи аплодисментов.

Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию. Руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав, что главный арбитр встречи Артём Чистяков совершил ошибку, не назначив пенальти в том эпизоде. Сегодня, 17 апреля, стало известно, что КДК РФС отказал в апелляции. Таким образом, Смолов из-за перебора предупреждений не сможет сыграть в матче 27-го тура РФПЛ с ЦСКА (22 апреля).