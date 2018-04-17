Смолов не сыграет с ЦСКА, КДК РФС оставил в силе решение арбитра
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова.
«Краснодар» в субботу в рамках 26-го тура чемпионата России на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Смолов на 34-й минуте получил за симуляцию желтую карточку, которая стала для форварда четвертой в сезоне.
«Мы имеем полномочия, только когда ошибка в том, кому именно показали карточку. В удовлетворении заявления “Краснодара” отказано», — сказал Григорьянц журналистам.