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18:05 (мск), источник: Р-Спорт

Смолов не сыграет с ЦСКА, КДК РФС оставил в силе решение арбитра

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не отменять желтую карточку, которую получил футболист «Краснодара» Федор Смолов в матче чемпионата России с тульским «Арсеналом», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» в субботу в рамках 26-го тура чемпионата России на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Смолов на 34-й минуте получил за симуляцию желтую карточку, которая стала для форварда четвертой в сезоне. Из-за этого игрок «Краснодара» пропустит ближайший матч чемпионата с московским ЦСКА, с которым «быки» ведут борьбу за место в первой тройке. Сам футболист после игры с «оружейниками» выразил сомнение, что это было простым совпадением.

«Мы имеем полномочия, только когда ошибка в том, кому именно показали карточку. В удовлетворении заявления “Краснодара” отказано», — сказал Григорьянц журналистам.

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