РФПЛ: Тестовые матчи в Ростове и Екатеринбурге прошли с небольшими нареканиями

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В воскресенье на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира в Екатеринбурге и Ростове, прошли тестовые встречи в рамках чемпионата России.

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«Были опасения в Екатеринбурге, где впервые использованы выносные трибуны. Все прошло хорошо, весь народ разместился на этих трибунах, от ветра они не качались. Картинка, может быть, с внешней стороны не очень хорошо выглядела. Но обзор с этой трибуны неплохой. В условиях использования этой трибуны в летнее время, я думаю, будет все прекрасно. Нареканий к конструкциям с точки зрения ее прочности после первого матча нет», — сказал Мейтин на пресс-конференции.

Он отметил, что «приставная трибуна, на которой сидели болельщики хозяев, была заполнена полностью, а “спартаковская” трибуна была заполнена на три четверти». Мейтин отметил процесс выхода зрителей со стадиона в Екатеринбурге. «Он прошел очень быстро, в течение десяти минут чашу все покинули. Но, как при тестовом матче, были сбои при проходе зрителей на трибуны. Нужно еще донастроить систему контроля и управления доступом (СКУД)», — пояснил он.

«Примерно за 15 минут до начала матча на трибуне гостей образовалась небольшая толпа людей, СКУД не справлялся, пропускал с большой задержкой — вместо двух секунд на проход одного человека некоторые выдавали 7−12 секунд. Было принято правильное решение блокировать СКУД и дедовским методом открывали доступ вручную. Такие вещи могут иметь место на всех новых стадионах», — добавил Мейтин.