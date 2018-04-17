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15:33 (мск), источник: Р-Спорт

Фонд, который судится с ФК «Ростов», подал иски к РФС, РФПЛ и «Спартаку»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски благотворительного «Фонда поддержки игровых видов спорта в Ростовской области», который известен по судебным тяжбам с футбольным клубом «Ростов», к Российскому футбольному союзу (РФС), Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и футбольному клубу «Спартак».

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, все три иска поступили в столичный арбитраж 13 апреля. От РФС фонд требует около 1,6 миллиона рублей, от РФПЛ — около 5,4 миллиона рублей, от АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» — более 4,4 миллиона рублей. К производству иски пока не приняты, основания исковых требований в картотеке не указаны. Во всех исках третьим лицом заявлен ФК «Ростов».

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В настоящее время арбитражный суд Ростовской области рассматривает четыре иска данной некоммерческой благотворительной организации к ФК «Ростов» на общую сумму более 737 миллионов рублей.

В самом крупном иске — на 328,4 миллиона рублей — Фонд требует применить последствия недействительности ничтожной, как полагает истец, сделки по предоставлению денежных средств в размере около 259 миллионов рублей в виде возврата клубом этой суммы и уплаты 69,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В иске на 86,6 миллиона рублей Фонд требует взыскать с «Ростова» задолженность по четырем кредитным договорам, подписанным в 2013—2014 годах, включая основной долг, проценты и неустойку. Основания исковых требований в двух остальных делах не сообщаются. По существу ни один из исков пока не рассмотрен.

По данным ЕГРЮЛ, некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» находится в стадии ликвидации.

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