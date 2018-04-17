РФПЛ и «Краснодар» обратились в РФС по отмене желтой карточки Смолова
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская футбольная
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская футбольная
«Краснодар» в субботу в рамках 26-го тура чемпионата России на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Смолов на 34-й минуте получил за симуляцию желтую карточку, которая стала для форварда четвертой в сезоне.
«Футбольный клуб “Краснодар” обратился в РФПЛ с просьбой инициировать обращение в
«Мы это письмо переправили в ККК, где было принято решение по этому эпизоду», — добавил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.
Окончательное решение вынесет
«Инспектор матча признал, что желтая карточка вынесена ошибочно», — отметил Пышкин.