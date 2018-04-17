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15:27 (мск), источник: Р-Спорт

РФПЛ и «Краснодар» обратились в РФС по отмене желтой карточки Смолова

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская футбольная премьер-лига инициировала по просьбе «Краснодара» обращение в контрольно-квалификационную комиссию РФС с целью проверить правомерность предупреждения, вынесенного нападающему южан Федору Смолову в матче чемпионата России с тульским «Арсеналом», заявил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

Источник: Reuters

«Краснодар» в субботу в рамках 26-го тура чемпионата России на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Смолов на 34-й минуте получил за симуляцию желтую карточку, которая стала для форварда четвертой в сезоне.

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Из-за этого игрок «Краснодара» пропустит ближайший матч чемпионата с московским ЦСКА, с которым «быки» ведут борьбу за место в первой тройке. Сам футболист после игры с «оружейниками» выразил сомнение, что это было простым совпадением.

«Футбольный клуб “Краснодар” обратился в РФПЛ с просьбой инициировать обращение в контрольно-квалификационную комиссию (ККК) РФС по этому вопросу», — сказал Алексеев на пресс-конференции.

«Мы это письмо переправили в ККК, где было принято решение по этому эпизоду», — добавил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

Окончательное решение вынесет контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС во вторник.

«Инспектор матча признал, что желтая карточка вынесена ошибочно», — отметил Пышкин.

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