РФПЛ готова к проведению трех матчей в Москве 18 апреля в плане безопасности
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российская футбольная
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российская футбольная
«У нас всегда есть волнение перед каждым туром, мы все контролируем, наблюдаем даже в режиме реального времени, если происходят сбои. Завтра будем работать, но могу с уверенностью сказать, что РФПЛ полностью готова к проведению трех футбольных и одного хоккейного матча в Москве в плане обеспечения безопасности», — сказал Мейтин.
В среду в Москве в полуфинальном матче Кубка России «Спартак» примет «Тосно» из Ленинградской области. Встреча начнется в 18:30 мск. Также в перенесенных встречах 23-го тура чемпионата страны сыграют «Локомотив» и грозненский «Ахмат» (начало — в 19:30 мск), ЦСКА и пермский «Амкар» (20:30 мск). В этот же день в столице состоится третий матч финальной серии