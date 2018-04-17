РФПЛ готова к проведению трех матчей в Москве 18 апреля в плане безопасности

«У нас всегда есть волнение перед каждым туром, мы все контролируем, наблюдаем даже в режиме реального времени, если происходят сбои. Завтра будем работать, но могу с уверенностью сказать, что РФПЛ полностью готова к проведению трех футбольных и одного хоккейного матча в Москве в плане обеспечения безопасности», — сказал Мейтин.