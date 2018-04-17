РФПЛ: Окончательное решение по логотипу лиги утверждает общее собрание

«У нас есть рабочая группа, занимающаяся разработкой логотипа. Мы заявили о сотрудничестве со студией Лебедева. Мы начнём новый сезон с новой айдентикой: новый логотип и фирменный стиль. Следующий сезон РФПЛ точно начнёт с новым логотипом. Мы бы не хотели утверждать, что именно этот логотип будет в следующем сезона, но в общем концепция такая. Мы не предполагали, что это лого появится сейчас в общем доступе, но идёт большое обсуждение и много хороших отзывов. Мы удовлетворены количеством хороших реакций. Будет лишь доработка деталей. Окончательное решение по символике утверждает общее собрание», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.