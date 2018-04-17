При входе на «Екатеринбург-Арену» во время тестового матча были сбои

В тот же день первый тестовый матч состоялся и на «Ростов-Арене», где местный футбольный клуб «Ростов» выиграл у «СКА-Хабаровска» со счетом 2:0. «В плане безопасности на “Ростов-Арене” все прошло хорошо, все живы-здоровы. Есть внутренние замечания по стадиону, к следующей игре все будет гораздо лучше. Это тестовые матчи, для этого они и проводятся, чтобы определить недостатки, пути их решения и сроки, в целом довольны, как прошел матч», — отметил Мейтин.