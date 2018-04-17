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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сайманов сменил Саяхова на посту генерального директора «Рубина»

В руководстве казанского «Рубина» произошли перестановки, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, клуб покинул генеральный директор Рустам Саяхов, занимавший свой пост в течение последнего года.

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На его место назначен Рустем Сайманов, вернувшийся в «Рубин» вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым летом 2017 года и до настоящего момента занимавшего пост спортивного директора.

При этом свою прежнюю должность функционер не покинет, а лишь станет выполнять меньший объём работы в связи с созданием селекционного отдела.

Сайманов является одной из ключевых фигур в формировании команды.

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