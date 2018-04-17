Сайманов сменил Саяхова на посту генерального директора «Рубина»

По информации издания, клуб покинул генеральный директор Рустам Саяхов, занимавший свой пост в течение последнего года.

На его место назначен Рустем Сайманов, вернувшийся в «Рубин» вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым летом 2017 года и до настоящего момента занимавшего пост спортивного директора.

При этом свою прежнюю должность функционер не покинет, а лишь станет выполнять меньший объём работы в связи с созданием селекционного отдела.