Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Сайманов сменил Саяхова на посту генерального директора «Рубина»
В руководстве казанского «Рубина» произошли перестановки, сообщает «БИЗНЕС Online».
В руководстве казанского «Рубина» произошли перестановки, сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации издания, клуб покинул генеральный директор Рустам Саяхов, занимавший свой пост в течение последнего года.
На его место назначен Рустем Сайманов, вернувшийся в «Рубин» вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым летом 2017 года и до настоящего момента занимавшего пост спортивного директора.
При этом свою прежнюю должность функционер не покинет, а лишь станет выполнять меньший объём работы в связи с созданием селекционного отдела.
Сайманов является одной из ключевых фигур в формировании команды.