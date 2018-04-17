РФПЛ: Случаев проявления расизма в России не больше, чем в Англии и Германии

В данный момент ФИФА собирает информацию о случаях проявления расизма во время товарищеской игры между сборными России и Франции, которая прошла 27 марта в Санкт-Петербурге. Фотограф агентства Франс Пресс обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда французский нападающий Усман Дембеле выполнял подачи с угловых.

«Факты расизма бывают, мы этого не скрываем и с этим боремся. Мы наказываем клубы, работаем с болельщиками, и это дает свои плоды. У нас не больше расизма, чем в той же Англии, Германии», — сказал Мейтин на пресс-конференции.