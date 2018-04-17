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12:27 (мск), источник: Р-Спорт

РФПЛ: Случаев проявления расизма в России не больше, чем в Англии и Германии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Случаи проявления расизма в России имеются, но их не больше, чем в других европейских странах, заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

В данный момент ФИФА собирает информацию о случаях проявления расизма во время товарищеской игры между сборными России и Франции, которая прошла 27 марта в Санкт-Петербурге. Фотограф агентства Франс Пресс обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда французский нападающий Усман Дембеле выполнял подачи с угловых.

«Факты расизма бывают, мы этого не скрываем и с этим боремся. Мы наказываем клубы, работаем с болельщиками, и это дает свои плоды. У нас не больше расизма, чем в той же Англии, Германии», — сказал Мейтин на пресс-конференции.

«Наши болельщики миролюбиво настроены ко всем, сейчас прошел матч Лиги Европы между (лондонским) “Арсеналом” и (московским) ЦСКА, болельщики встречали гостей мирно, — добавил Мейтин. — В любом обществе есть провокаторы, но само фанатское сообщество исключает таких людей».

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