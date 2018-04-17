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11:17 (мск), источник: Р-Спорт

Самедов верит, что ФК «Спартак» в этом сезоне выиграет два трофея

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов заявил об уверенности в том, что «красно-белые» в этом сезоне смогут выиграть чемпионат и Кубок России.

Источник: РИА "Новости"

В среду спартаковцы на своем поле примут «Тосно» из Ленинградской области в рамках ½ финала Кубка страны. В чемпионате «красно-белые» за четыре тура до конца набрали 50 очков и отстают от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом у железнодорожников одна игра в запасе.

«Скоро будет полтора года, как я вернулся в “Спартак”. Мы выиграли два трофея. И искренне верю, что добавим к ним в этом сезоне еще два. У нас есть шанс и в чемпионате, и в Кубке России. Я приходил для побед и верю, что у нас все сложится хорошо», — сказал Самедов, слова которого приводятся на сайте «Спартака».

Отдельно полузащитник высказался о ближайшей игре против «Тосно».

«Очень важно не допустить недооценки соперника. У этого турнира такой формат, который не предполагает возможности ошибиться. “Тосно” сейчас показывает хороший футбол. Команда выглядела достойно и в матче с нами, и вообще в чемпионате, кажется, игроки “Тосно” поймали свой ритм. К тому же не забывайте, что это Кубок. Соперник приедет биться, отдаст все силы. Будет очень тяжелый матч. Надеемся, родные стены нам помогут», — сказал Самедов.

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