Самедов верит, что ФК «Спартак» в этом сезоне выиграет два трофея

Источник: РИА "Новости"

В среду спартаковцы на своем поле примут «Тосно» из Ленинградской области в рамках ½ финала Кубка страны. В чемпионате «красно-белые» за четыре тура до конца набрали 50 очков и отстают от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом у железнодорожников одна игра в запасе.

«Скоро будет полтора года, как я вернулся в “Спартак”. Мы выиграли два трофея. И искренне верю, что добавим к ним в этом сезоне еще два. У нас есть шанс и в чемпионате, и в Кубке России. Я приходил для побед и верю, что у нас все сложится хорошо», — сказал Самедов, слова которого приводятся на сайте «Спартака».

Отдельно полузащитник высказался о ближайшей игре против «Тосно».