Футболист «Амкара» Оланаре, арендованный у ЦСКА, сможет сыграть против армейцев

Источник: РИА "Новости"

Матч между ЦСКА и «Амкаром» пройдет в среду в Москве.

«К матчу с армейцами готовятся все футболисты нашей команды, включая нападающего Аарона Оланаре, арендованного “Амкаром” у ЦСКА. Договор аренды, который руководители двух клубов заключили в феврале, допускает участие футболиста в этом поединке», — говорится в сообщении пресс-службы.

В феврале Оланаре перешел в «Амкар» из ЦСКА на правах аренды без возможности выкупа. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел семь матчей за ЦСКА, в которых забил один гол, и пять игр за «Амкар» (2 гола).