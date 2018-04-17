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10:55 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Амкара» Оланаре, арендованный у ЦСКА, сможет сыграть против армейцев

ТАСС, 17 апреля. Нападающий пермского «Амкара» Аарон Оланаре сможет принять участие в перенесенном матче 23-го тура Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «Амкара».

Источник: РИА "Новости"

Матч между ЦСКА и «Амкаром» пройдет в среду в Москве.

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«К матчу с армейцами готовятся все футболисты нашей команды, включая нападающего Аарона Оланаре, арендованного “Амкаром” у ЦСКА. Договор аренды, который руководители двух клубов заключили в феврале, допускает участие футболиста в этом поединке», — говорится в сообщении пресс-службы.

В феврале Оланаре перешел в «Амкар» из ЦСКА на правах аренды без возможности выкупа. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел семь матчей за ЦСКА, в которых забил один гол, и пять игр за «Амкар» (2 гола).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками после 25 матчей, «Амкар» идет 13-м с 28 очками.

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