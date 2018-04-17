РФПЛ рассмотрит возможность введения штрафов за критику арбитров
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Представители Российской футбольной
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Представители Российской футбольной
На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, форвард краснодарцев Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. После игры нападающий раскритиковал действия арбитра.
На вопрос о том, стоит ли лиге подумать о том, чтобы ввести денежные штрафы за публичные высказывания игроков и клубов о судействе в РФПЛ, Прядкин ответил: «Мы рассматривали этот вопрос, и инициатива от клубов была. В свое время мы рассматривали этический кодекс, который касался не только высказываний в прессе, но и взаимоотношений между клубами. У нас было такое, когда команды высказывали друг другу очень нелицеприятные вещи. Мы рассмотрим этот вопрос на общем собрании, если будет необходимо, примем внутри себя соответствующее решение».