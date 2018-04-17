РФПЛ рассмотрит возможность введения штрафов за критику арбитров

На вопрос о том, стоит ли лиге подумать о том, чтобы ввести денежные штрафы за публичные высказывания игроков и клубов о судействе в РФПЛ, Прядкин ответил: «Мы рассматривали этот вопрос, и инициатива от клубов была. В свое время мы рассматривали этический кодекс, который касался не только высказываний в прессе, но и взаимоотношений между клубами. У нас было такое, когда команды высказывали друг другу очень нелицеприятные вещи. Мы рассмотрим этот вопрос на общем собрании, если будет необходимо, примем внутри себя соответствующее решение».