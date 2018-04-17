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10:52 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ рассмотрит возможность введения штрафов за критику арбитров

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Представители Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на ближайшем общем собрании еще раз рассмотрят вопросы корпоративной этики, касающиеся поведения на футбольном поле и за его пределами, общения со СМИ, и возможности реагирования на ее нарушение. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, форвард краснодарцев Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. После игры нападающий раскритиковал действия арбитра. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит следующую встречу российского первенства с ЦСКА.

На вопрос о том, стоит ли лиге подумать о том, чтобы ввести денежные штрафы за публичные высказывания игроков и клубов о судействе в РФПЛ, Прядкин ответил: «Мы рассматривали этот вопрос, и инициатива от клубов была. В свое время мы рассматривали этический кодекс, который касался не только высказываний в прессе, но и взаимоотношений между клубами. У нас было такое, когда команды высказывали друг другу очень нелицеприятные вещи. Мы рассмотрим этот вопрос на общем собрании, если будет необходимо, примем внутри себя соответствующее решение».

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