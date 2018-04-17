Прядкин: РФПЛ расширится, когда появятся новые экономически стабильные клубы
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Российская футбольная
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Российская футбольная
«Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное. Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово», — сказал он.
В чемпионате России по футболу всегда выступало 16 клубов. Расширение лиги прописано в «Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года». Документ был написан по поручению президента страны Владимира Путина и принят делегатами конференции Российского футбольного союза 8 апреля 2017 года.