Прядкин: РФПЛ расширится, когда появятся новые экономически стабильные клубы

«Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное. Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово», — сказал он.