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10:51 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: РФПЛ расширится, когда появятся новые экономически стабильные клубы

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) расширится, когда в стране появятся новые экономически стабильные клубы. Об этом ТАСС заявил глава лиги Сергей Прядкин.

«Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное. Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово», — сказал он.

В чемпионате России по футболу всегда выступало 16 клубов. Расширение лиги прописано в «Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года». Документ был написан по поручению президента страны Владимира Путина и принят делегатами конференции Российского футбольного союза 8 апреля 2017 года.

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