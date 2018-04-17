Прядкин: Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Ведущие клубы Российской футбольной
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Ведущие клубы Российской футбольной
«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как “Зенит”, ЦСКА, “Краснодар”, — сказал он. — Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов».
«Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из
В 2003 году РФПЛ провела Кубок