Прядкин: Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как “Зенит”, ЦСКА, “Краснодар”, — сказал он. — Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов».

«Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», — отметил глава лиги.