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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбеком «Краснодара» Классоном интересуются «Суонси», «Айнтрахт» и «Вердер»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге или немецкой Бундеслиге.

Источник: РИА "Новости"

The Sun пишет, что интерес к 26-летнему шведу проявляет «Суонси Сити». Приобрести Классона хочет главный тренер валлийской команды Карлуш Карвальял. «Краснодар» потребует за своего полузащитника не менее £ 8 млн (около € 9,2 млн).

Сообщается, что Классоном интересуются также немецкие «Айнтрахт» и «Вердер».

В нынешнем сезоне Классон провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

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