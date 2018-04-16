Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Хавбеком «Краснодара» Классоном интересуются «Суонси», «Айнтрахт» и «Вердер»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон может продолжить карьеру в английской
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон может продолжить карьеру в английской
The Sun пишет, что интерес к 26-летнему шведу проявляет «Суонси Сити». Приобрести Классона хочет главный тренер валлийской команды Карлуш Карвальял. «Краснодар» потребует за своего полузащитника не менее £ 8 млн (около € 9,2 млн).
Сообщается, что Классоном интересуются также немецкие «Айнтрахт» и «Вердер».
В нынешнем сезоне Классон провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.