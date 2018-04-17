«За слова надо отвечать». Мутко попросит органы побеседовать с Хусаиновым

Источник: Спорт-Экспресс

Вице-премьер РФ высказался насчет желтой карточки Федора Смолова в матче с «Арсеналом» (3:0) и слов Сергея Хусаинова.

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Победа над тульским «Арсеналом» для краснодарской команды была омрачена ошибочным предупреждением нападающего «Краснодара» Федора Смолова, из-за которого он пропустит игру с ЦСКА — очень важную для клуба в плане выхода в Лигу чемпионов. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью «СЭ» поделился мнением насчет работы в матче арбитра Артема Чистякова.

— Следует ли внести изменения в регламент, которые бы разрешали отменять желтые карточки?

— Это все будущее. А сейчас мы видим вопиющую несправедливость. Главное, чтобы не было предвзятости. Если кто-то таким образом пытается влиять на результаты чемпионаты — то это прискорбно. Ситуация будет изучена. Такие вещи оставлять просто так никак нельзя.

Я говорил Будогосскому, что люди должны видеть руководство, управление процессом. Допустим, закончился тур. Так пусть расскажут, кто какие оценки получил — чтобы люди понимали, что никто никого покрывать не собирается, что никто через судейство не намерен влиять на результаты, что все анализируется. Сейчас, как мне кажется, у нас с этим проблемы.

Вот, был матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус». Мир разделился на два лагеря. Одни говорят, что был пенальти, другие — что не было. А те, кто выносит оценки, — молчат.

Сколько раз наши клубы, сборная бывали в ситуациях, когда мы даже не знали, какие оценки в итоге получили рефери. Так и появляются домыслы.

Должно быть доверие…

Ошибки случаются, но они не должны быть предвзятыми. Повторяю: мы должны быть абсолютно уверены в том, что никто при помощи судейских ошибок не пытается влиять на результат. А такое, к сожалению, мы иногда видим, когда обостряется борьба в первом дивизионе, да и в РФПЛ — за зону еврокубков. Вдруг, откуда ни возьмись, начинают появляться результативные ошибки. А люди, которые за это отвечают, — молчат. Естественно, это вызывает вопросы. Допустим, закончился тур. Выйди, объяснись. Какая оценка поставлена? Если неудовлетворительная, то какое наказание понесет судья? И человек, который намеревается ошибиться, еще подумает три раза, поступать ли так. А пока получается, что мы все молчим.

В ближайшее время состоится бюро исполкома РФС. И я попросил, чтобы там обсудили концовку чемпионата, чтобы никто не молчал.

— У вас есть претензии к главе судейского департамента Андрею Будогосскому?

— Не буду сейчас об этом говорить. Зачем мне обозначать какие-то претензии до конца чемпионата. Человек работает. Старается, как может.

Но в таких вещах (как в матче в Краснодаре) — нужно разбираться. Что это? Не осознанная ли ошибка? Судья стоял рядом. Просто рядом! Находился в идеальной позиции! Он не мог не видеть, что человеку наступают на ногу.

И самое главное — это человеческая реакция. Уже несколько дней он (Чистяков) молчит как рыба.

— Будогосский сказал, что Чистяков признал свою ошибку.

— И что дальше?

— При этом Сергей Хусаинов выразил мнение, что Чистяков выполнял чей-то заказ.

— Понимаете, Сергей Хусаинов у нас большой эксперт. Может быть, даже знает что-то. Если он так сказал, то я попрошу коллег, чтобы они его пригласили и, если он такой убежденный, пусть расскажет.

Болтают у нас все, кому не лень. А когда просят предоставить хотя бы один факт…

— Вы имеете в виду комитет по этике РФС?

— Почему это комитет по этике? Есть специальные службы. Если это заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемое деяние. Если у него есть такой факт, то пусть расскажет. За слова-то надо отвечать. Обязательно попрошу, чтобы с ним побеседовали.

— Сотрудники органов, так?

— Да, конечно. А как он думает? На основании заявлений в прессе могут возбуждаться соответствующие дела. Если у него есть информация, что это заказ, он же, наверное, должен знать, кто заказал. Пусть расскажет.