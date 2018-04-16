Сыграет ли Дзюба с «Зенитом»? Отвечает Божович

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что форвард арендован «канонирами» у питерского клуба до конца сезона. В соглашении есть пункт, согласно которому футболист может сыграть против сине-бело-голубых, если будет заплачен штраф в 10 миллионов рублей.

— Дзюба сыграет против «Зенита»?

— Пока не известно.

— А когда ситуация прояснится?

— Через два-три дня, наверное, в четверг. Нужно ведь заплатить петербуржцам, чтобы он вышел на поле. Пока точного ответа нет.

— Но Артем готовится к матчу наравне со всеми?

— Да.

— Какова ситуация с Новосельцевым?

— Думаю, он не сможет сыграть. Такого пункта, как у Дзюбы, у него в соглашении нет. Джорджевич тоже не выступит против «Зенита» (российский защитник и черногорский нападающий также арендованы туляками у питерского клуба).

— Дзюба сам заплатит 10 миллионов рублей или это сделает «Арсенал»?