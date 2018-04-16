Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В НАТО раскол: в Латвии поняли, как реагировать на удар США в САР
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
15 невероятных фотографий, на которых показано рождение ребенка
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стоук Сити
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки1
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Все события
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Назван состав сборной России по хоккею на третий этап Евротура
Полиция подозревает 12 человек в мошенничестве с допингом в IBU
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Антон Миранчук признан MVP 26-го тура РФПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук признан MVP 26-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Миранчук набрал 12 баллов. Дополнительные 3 очка российский футболист получил от читателей портала в обоих голосованиях («ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 15 баллов.

На звание MVP 26-го тура РФПЛ также претендовали: Сердар Азмун («Рубин»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Дмитрий Сысуев («Уфа»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Эрик Бикфалви («Урал»), Виктор Классон («Краснодар»), Леандро Паредес («Зенит») и Отман Эль-Кабир («Урал»).

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Назван состав сборной России по хоккею на третий этап Евротура
Полиция подозревает 12 человек в мошенничестве с допингом в IBU
Россиянин лидирует в рейтинге перспективных новичков драфта НХЛ
Ковальчук не примет участия в чемпионате мира по хоккею в Дании
Капризов и Сорокин сыграют во втором матче финала КХЛ с «Ак Барсом»
16-летняя российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Новости
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь