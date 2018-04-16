Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Антон Миранчук признан MVP 26-го тура РФПЛ
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук признан MVP 26-го тура российской
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук признан MVP 26-го тура российской
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Миранчук набрал 12 баллов. Дополнительные 3 очка российский футболист получил от читателей портала в обоих голосованиях («ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 15 баллов.
На звание MVP 26-го тура РФПЛ также претендовали: Сердар Азмун («Рубин»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Дмитрий Сысуев («Уфа»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Эрик Бикфалви («Урал»), Виктор Классон («Краснодар»), Леандро Паредес («Зенит») и Отман