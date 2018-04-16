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11:34 (мск), источник: Р-Спорт

Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Рабочий вариант нового логотипа Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) представлен на официальном сайте дизайн-студии Артемия Лебедева, которая занималась разработкой эмблемы.

Как отмечается в релизе РФПЛ, сезон-2018/19 главный футбольный турнир России начнет с новой айдентикой.

«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», — говорится в описании логотипа на сайте студии.

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Компания получила право разработать новую концепцию оформления лиги по итогам конкурса, участие в котором приняли более 10 российских и международных агентств. Подготовка проекта началась осенью 2017 года. В рамках сотрудничества со студией будут созданы новый логотип турнира и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое.

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