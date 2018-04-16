Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Рабочий вариант нового логотипа Российской футбольной
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Рабочий вариант нового логотипа Российской футбольной
Как отмечается в релизе РФПЛ, сезон-2018/19 главный футбольный турнир России начнет с новой айдентикой.
«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», — говорится в описании логотипа на сайте студии.
Компания получила право разработать новую концепцию оформления лиги по итогам конкурса, участие в котором приняли более 10 российских и международных агентств. Подготовка проекта началась осенью 2017 года. В рамках сотрудничества со студией будут созданы новый логотип турнира и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов —