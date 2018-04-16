«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде, а Смолов возмущается

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«Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей. Голы забили Антон Миранчук (3-я и 72-я минуты), Джефферсон Фарфан (42) и Дмитрий Тарасов (58).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 26, 14.04.2018, 14:00 Динамо М 0 Локомотив М 4

В нынешнем сезоне «железнодорожники» не проиграли во встречах с клубами из Москвы ни разу — на их счету теперь четыре победы и две ничьи. «Короли Москвы-17/18!! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьих, 0 (!) поражений, общая разница мячей 16:6! Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний! Всем спасибо!» — прокомментировал достижение «Локомотива» президент клуба Илья Геркус.

«Матч был очень мощный, на мой взгляд, было много физических проявлений с обеих сторон, — подвел итог главный тренер “Локо” Юрий Семин. — Болельщиков много собралось на этой игре, нужно их поблагодарить, что и сделали футболисты своей игрой. Счет, может быть, не соответствует тому, что он такой крупный. Но мы играли целеустремленно, как в финале Кубка. Очень много было борьбы с обеих сторон, а наши игроки просто молодцы».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов посвятил забитый гол своей семье — супруга футболиста Анастасия Костенко беременна. «Этот гол посвящаю нескольким людям: жене и будущему ребенку. Второе — так получилось, что сегодня день рождения моего отца, которого уже давно нет. Вот этот гол я посвящаю им. Мы выиграли и заработали три очка, это важное, а остальное неважно. Нам надо набирать и не останавливаться».

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после игры заявил, что его команда не заслуживала такого проигрыша.

«По игре мы “Локомотиву” ни в чем не уступили, а в чем явно проиграли — это в стандартных положениях. Знали, что “Локомотив” этим оружием владеет», — отметил специалист. Согласен со своим тренером и защитник «Динамо» Константин Рауш: «Не думаю, что мы плохо играли. “Локомотив” использовал “стандарты”, с которых были очень хорошие удары. Нам не повезло».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 26, 15.04.2018, 14:00 Урал 2 Спартак М 1

«Спартак» оступился в Екатеринбурге

Московский «Спартак» потерпел первое поражение в премьер-лиге за последние восемь месяцев, уступив в 26-м туре на выезде «Уралу» — 1:2. Игра прошла на реконструированной «Екатеринбург Арене» и стала первым официальным матчем после ремонта стадиона к чемпионату мира 2018 года. Встречу посетили 26868 зрителей, среди которых было около четырех тысяч болельщиков гостей.

Мячи в составе «Урала» забили Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль Кабир (88). «Спартак» ответил голом Куинси Промеса в компенсированное время второго тайма. Нападающий «красно-белых» Луис Адриано прилетел в Екатеринбург, но на поле так и не вышел.

«Хочу поаплодировать “Уралу”, потому что они хорошо сыграли в обороне, — заявил после игры главный тренер “Спартака” Массимо Каррера. — Даже если у нас были моменты, мы не могли ими воспользоваться. Мы старались сломать оборону за счет комбинаций, за счет навесов, но они хорошо сыграли. Мы очень много ошибались, что не очень привычно, но не только в центре обороны. Все ошибались, было много неправильных передач».

«Мы атаковали, “Спартак” атаковал, борьбы было много, единоборств, в которых мы, кстати, обыграли “Спартак”. Забили два мяча. Единственное, жаль, что пропустили. И скорости были, и движение, и “Спартак” хорошо играл. Довольны, что в день открытия такого суперстадиона мы выиграли», — сказал главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

Он также признался, что был рад помочь в борьбе за золото своему давнему другу Юрию Семину. «Мы хорошо дружим с Юрием Павловичем Семиным. Во-вторых, рад, что русский тренер и более русская команда (могут стать чемпионами)», — заявил Тарханов на пресс-конференции. «Думаю, он (Семин) мне позвонит (смеется)», — добавил главный тренер.

Уже после игры в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» хочет подать протест на результат игры.

Дело в том, что на 85-й минуте в составе «Урала» на поле на замену вышел Андрей Егорычев, который ранее выступал в ПФЛ за «Носту», где в текущем сезоне получил три желтых карточки, а после перехода в клуб из Екатеринбурга получил предупреждение в игре 25-го тура с «Тосно», которое стало для него четвертым.

Но в пресс-службе «Урала» разъяснили: руководство уточняло этот вопрос и получило разрешение от РФПЛ. «Урал» обращался в руководство РФПЛ. Были изучены регламенты и дано разрешение играть Егорычеву, — сказали в пресс-службе команды.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 26, 15.04.2018, 16:30 Уфа 1 ЦСКА 1

ЦСКА потерял очки в Уфе

Матч между «Уфой» и ЦСКА стал единственным в 26-м туре, закончившимся с ничейным счетом — 1:1. Первый гол в матче забил игрок «Уфы» Дмитрий Сысуев на 41-й минуте, армеец Ахмед Муса сравнял счет на 78-й. После этого тура армейцы выпали из тройки сильнейших в промежуточной турнирной таблице, переместившись на четвертую строчку, отставание от «Локомотива» составляет уже десять очков. «Уфа» уступает «железнодорожникам» 20 очков и идет шестой.

«Ничья — справедливый итог, — констатировал после матча главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. — Наверное, в концовке не хватило энергии, чтобы победить. Но я могу высказать команде только слова благодарности. Пока наша задача оставлять все силы (на поле), как в сегодняшнем матче, а там посмотрим. Но понятно, что нам нужно место в Лиге чемпионов.

Тренер «Уфы» Сергей Семак сообщил, что рассчитывал в матче с ЦСКА на победу. «Ничья оставила неприятный осадок. В первом тайме было только несколько комбинаций, перестраховывались, робко играли в атаке.

Во втором тайме здорово начали, было достаточное количество моментов, чтобы увеличить счет, просто уйма. Вместо этого пропустили мяч.

Естественно, мы не можем быть довольны результатом", — заявил специалист.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 26, 14.04.2018, 19:00 Краснодар 3 Арсенал Т 0

Смолов: «Совпадение? Я сомневаюсь»

В следующем туре ЦСКА ждет встреча с «Краснодаром», который в своем матче 26-го тура разгромил тульский «Арсенал» (3:0) и поднялся на третью строчку в таблице. В составе «быков» голами отметились Виктор Классон (4), Сергей Петров (23) и Рикардо Лаборде (86). Нападающий «Краснодара» Федор Смолов на 34-й минуте получил за симуляцию желтую карточку, которая стала для форварда четвертой, и он будет вынужден пропустить ближайшую игру чемпионата — против армейцев.

«Судья стоит в трех метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю — у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел, и ему кажется, что я симулировал. В трех метрах стоял…, — сказал Смолов после матча.

«Ну, а вы как думаете?

ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас равное количество очков, следующий матч с ним. Совпадение? Я сомневаюсь.

Судья стоит в трех метрах, видит, что бьют по ногам!" — ответил Смолов на вопрос, не считает ли он, что желтую карточку арбитр дал ему умышленно.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил РИА Новости, что арбитр матча «Краснодар» — «Арсенал» Артем Чистяков допустил ошибку. «С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение. Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства. Ситуация будет рассмотрена на заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i», — сказал Будогосский.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 26, 14.04.2018, 16:30 Зенит 1 Анжи 0

Дриусси принес победу «Зениту»

«Зенит в 26-м туре одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в матче забил Себастьян Дриусси на 36-й минуте. «Зенит» после этой игры установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон. По итогам 12 домашних матчей санкт-петербургского клуба в премьер-лиге арену «сине-бело-голубых» посетили 528 099 зрителей, а средняя посещаемость составила 44 008 человек.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, которого зрители освистали перед началом игры, на послематчевой пресс-конференции вернулся к сказанным им же ранее словам о том, что даже мальчики, подающие мячи на стадионе «Санкт-Петербург», способны реализовать моменты, которые не реализовали Антон Заболотный и Дриусси.

«Мягко говоря, мне все равно, что думает Заболотный. Воспринимает ли он на свой счет или нет (посыл о мальчиках, подающих мячи).

Я с ним работаю на тренировках. Он и (Себастьян) Дриусси — молодые ребята с небольшим опытом. Им надо улучшаться с каждым днем. С футбольной точки зрения они еще маленькие мальчики.

Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», надо было взять Месси или Криштиану Роналду, — сказал Манчини.