Чемпионский подарок от «Спартака»

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Игорь РАБИНЕР

«СПАРТАК»: БРАК, ЛЯПЫ, РАСХРИСТАННОСТЬ

В воскресенье в Екатеринбурге со всеми полагающимися почестями открыли стадион — один из тех, что примет ЧМ-2018. Более статусного российского матча, чем со «Спартаком», по такому случаю придумать было сложно, — и «Урал», в отличие от соперника, проникся важностью момента.

Хозяева были цельнее, конкретнее и собранее спартаковцев, которых, похоже, ввела в преждевременную негу 10-матчевая серия из девяти побед и ничьей. Иначе чем объяснить чудовищное количество ошибок и обрезов, которых не может позволить себе претендент на титул чемпиона страны? О тяжелейших победах в недавних турах как-то быстро забыли, и легкость, с которой был бит «Анжи», расхолодила действующего чемпиона России.

Нет, у «Спартака» были голевые моменты, и лучший снайпер первенства Промес бился до последнего — но брака, ляпов и общей расхристанности было еще больше. А Луиз Адриану, способный соорудить победный гол из воздуха, как в Казани, из-за микротравмы отсутствовал.

И «Спартак» проиграл. А парой часов позже в Уфе не смог победить и еще один клуб из топ-5 — ЦСКА. Матчи с лондонским «Арсеналом» второй раз подряд высосали у него силы, и «Уфа» могла этим воспользоваться еще лучше — так, как это удалось «Динамо».

В «ЛОКО» НЕТ НЕЗАМЕНИМЫХ: ГОЛЫ СО «СТАНДАРТОВ» ЭТО ПОКАЗАЛИ

Теперь «Локомотиву» в среду нужно дома выиграть отложенный матч у «Ахмата», чтобы чемпионский титул оказался у него на расстоянии вытянутой руки, — восьми очков дистанции от ближайшего конкурента за четыре тура до финиша. Достаточно будет один раз победить и один раз сыграть вничью.

Сама команда Юрия Семина уроки из поражения от «Амкара» извлекла. «Динамо», находящееся в приличном состоянии и с автором дубля в ворота армейцев Александром Ташаевым «в огне» (что он подтвердил игрой и в Химках), было «Локомотивом» второй раз за сезон просто разорвано. 4:0 в субботу — и 7:0 в двух матчах этих команд!

Разве Мануэл Фернандеш — менее значимая потеря для красно-зеленых, чем Луиз Адриану — для красно-белых? Для конструкции игры «Локомотива», казалось, даже большая. Тем не менее команда сыграла так, что отсутствия португальского творца можно было и не заметить. Вплоть до того, что даже прямыми ударами со штрафных без него нашлось кому забивать, причем даже не одному, а двум футболистам!

На самом деле это редчайшая ситуация: основного исполнителя «стандартов» (забивавшего в этом первенстве со штрафных дважды) не было на поле, а без него и Антон Миранчук, и Фарфан красивейшими ударами похоронили бело-голубых. А потом — еще один использованный штрафной, только теперь при помощи навеса, который делал не кто-то из авторов двух первых голов, а Алексей Миранчук! Три гола со «стандартов», исполненных разными футболистами, — и без человека, который делает это всегда!

Ярчайший символ того, до какой степени в команде Семина нет незаменимых.

СМОЛОВ И «ЛЕВАЯ» КАРТОЧКА

А вот у «Краснодара» такой человек есть. Иначе Федор Смолов не стал бы лучшим снайпером двух предыдущих чемпионатов и не занимал бы второе место в нынешнем. В разгроме «Арсенала» ударный форвард сборной России опять же был хорош, хотя и в необычной роли. Создалось впечатление, что если при Игоре Шалимове Федора использовали как чистого наконечника, то Мусаев видит в нем игрока более разнопланового и тонкого. Видели его смещение с фланга и голевой разрезающий пас Петрову? И такие вещи проходили не раз, создавая эффект наигранной комбинации.

Но главное, о чем все говорят применительно к Смолову в этом матче, к сожалению, собственно игры не касается. В первом тайме он заработал стопроцентный пенальти, который судья Артем Чистяков, стоявший от него в трех метрах, ухитрился не просто не увидеть, а показать нападающему желтую карточку за симуляцию. Карточка эта у Смолова — сверхлимитная, а пропустит он матч с ЦСКА. Один из решающих за место в следующей Лиге чемпионов. Как его называют, матч за 12 миллионов евро — хотя «Зенит», не без труда одолевший «Анжи», с этим утверждением поспорил бы.

Можно открывать миллион новых и красивых стадионов, делать для игры прекрасную обертку. И это важно. Но когда из раза в раз выясняется, что в содержательной части нашего футбола такие дыры, что клюв вытащишь — хвост увязнет, понимаешь, что весь этот внешний лоск теряет всякий смысл.

Смолов негодует: «Если карточку не отменят, все будет понятно с нашим чемпионатом». И понять реакцию Смолова можно и нужно, несмотря на регламент, не позволяющий отменять предупреждения. Более того, если форварда дисквалифицируют, уверен, летом он уедет. Даже с серьезным понижением зарплаты. Такая несправедливость нередко становится спусковым крючком для решений, которые люди до того принять не могут. Смолова словно выталкивают из страны.

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МЕГАСКАНДАЛ, ИЗ КОТОРОГО НЕТ ДОСТОЙНОГО ВЫХОДА

Не удивился бы и нетривиальной реакции на случившееся Сергея Галицкого. Например, если бы владелец «быков» заявил, что в случае неотмены карточки «Краснодар» не выйдет на матч с ЦСКА. Да, жестко, ва-банк, — но стандартными способами таких ситуаций не решишь. Когда происходят подобные вещи, я бы на месте Галицкого вообще задался вопросом, зачем вкладывать в клуб, а значит, и в лигу такие деньги, если в ответ ему фактически плюют в лицо и эти самые деньги косвенно отбирают.

Так или иначе, случившееся — мегаскандал. Еще и потому, что из него нет достойного выхода. Будут нарушены или регламент, или справедливость. И одно, и другое — зло. Потому что первое откроет ящик Пандоры и создаст опасный прецедент, а второе будет беспределом по сути. Ведь как иначе можно назвать неучастие в одном из решающих матчей за Лигу чемпионов лучшего игрока одной из команд из-за абсолютно выдуманной желтой карточки?

А в матче «Уфа» — ЦСКА к списку поводов для возмущения Галицкого добавилось решение судьи Турбина не удалять Александра Головина за акцентированный ответный удар ногой после фола Бояна Йокича. Турбин, слиберальничав, решился только на желтую.

То есть что мы имеем на выходе: Смолов, который должен был играть с ЦСКА, не сыграет, а Головин, которого на поле против «быков» не должно было оказаться, выйдет. И с изрядной долей вероятности это повлияет на исход матча.

Головин — футболист очень талантливый, но, как уже не раз замечено, склонный к грубости и ответам на фолы и провокации. В России его за талант пока прощают, но, боюсь, это сослужит парню плохую службу. И как бы это не произошло под максимальным стрессом — на ЧМ-2018.