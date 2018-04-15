Валерий Карпин: Без армян в Ростове-на-Дону никуда
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «СКА-Хабаровска» в 26-м туре РФПЛ (2:0).
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «СКА-Хабаровска» в 26-м туре РФПЛ (2:0).
— В первом тайме просил ребят, чтобы не атаковали, во втором попросил бежать вперед, — с такой шутки начал Карпин свою
— Юсупов провел на поле 90 минут после паузы. Вы были уверены, что он выдержит?
— Нет. Спросил его в перерыве об этом, потом каждые 10 минут переспрашивал.
— Довольны ли вы игрой команды в защите?
— Моментов у наших ворот почти не было. Считаю, что сыграли нормально.
— Давило ли на «Ростов» турнирное положение перед игрой?
— Да. Но больше это напряжение сказывалось перед игрой с «Локомотивом». Боялись ошибаться, что часто мешает игрокам. Всю эту неделю работали не столько тактически, сколько психологически.
— Что позитивного вы увидели в игре своей команды?
— Обороной я был доволен раньше чисто статистически. У наших ворот было мало моментов, хотя иногда мы пропускали и по два мяча. Сегодня соперник почти ничего не создал. Что касается атаки, в первом тайме были проблемы с созиданием. Отмечу, что сейчас эти проблемы не исчезли, они остаются. Эта победа далась нам тяжело. Но ребята молодцы, показали себя стойкими бойцами.
— Сегодня на поле впервые при вас вышел Хорен Байрамян.
— Его гол нам очень помог. И вообще, без армян в
— Хорошее поле «Ростов Арены» помогло вашей команде?
— Это всегда улучшает созидание. Но сегодня соперник при всем уважении был слабее, чем «Зенит» и ЦСКА. Как бы сложились те матчи, если бы играли на сегодняшнем ковре — сложно сказать. Вообще, стадион хороший поле великолепное, болельщики пришли и это радует.
|Ростов
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2:0
Первый тайм: 1:0
|СКА-Хабаровск
|Валерий Карпин
|Сергей Передня
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|2
|6
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)