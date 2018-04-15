Валерий Карпин: Без армян в Ростове-на-Дону никуда

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Что станет с ипотекой после введения санкций
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Футбол. Зарубежный
15.04
Хетафе1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
15.04
Заря Лг0
Ворскла3
Футбол. Премьер-лига
15.04
Ростов2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
15.04
Вердер1
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
15.04
Ювентус3
Сампдория0
Футбол. Первый дивизион
15.04
Кубань2
Ротор-Волгоград1
Футбол. Зарубежный
15.04
Манчестер Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
15.04
Труа2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
15.04
Атлетико3
Леванте0
Футбол. Премьер-лига
15.04
Уфа1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
15.04
Шальке-042
Боруссия Д0
Футбол. Первый дивизион
15.04
Волгарь1
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
15.04
Монпелье1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
15.04
Болонья2
Верона0
Футбол. Зарубежный
15.04
Сассуоло2
Беневенто2
Футбол. Зарубежный
15.04
Милан0
Наполи0
Футбол. Первый дивизион
15.04
Авангард К0
Тюмень0
Футбол. Зарубежный
15.04
Ньюкасл Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
15.04
Олимпиец0
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
15.04
Динамо СПб1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
15.04
Факел3
Луч-Энергия1
Футбол. Премьер-лига
15.04
Урал2
Спартак М1
Футбол. Первый дивизион
15.04
Крылья Советов1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
15.04
Шинник0
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
15.04
Фиорентина0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
15.04
Эйбар0
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
15.04
Томь1
Балтика0
Все события
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
15 апреля, источник: Советский спорт

Валерий Карпин: Без армян в Ростове-на-Дону никуда

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «СКА-Хабаровска» в 26-м туре РФПЛ (2:0).

Источник: Советский спорт

— В первом тайме просил ребят, чтобы не атаковали, во втором попросил бежать вперед, — с такой шутки начал Карпин свою пресс-конференцию. — Если серьезно, во время перерыва внесли коррективы в те вещи, которые не получались. Стали использовать пространство. Поэтому появилось больше остроты.

— Юсупов провел на поле 90 минут после паузы. Вы были уверены, что он выдержит?
— Нет. Спросил его в перерыве об этом, потом каждые 10 минут переспрашивал.

— Довольны ли вы игрой команды в защите?
— Моментов у наших ворот почти не было. Считаю, что сыграли нормально.

— Давило ли на «Ростов» турнирное положение перед игрой?
— Да. Но больше это напряжение сказывалось перед игрой с «Локомотивом». Боялись ошибаться, что часто мешает игрокам. Всю эту неделю работали не столько тактически, сколько психологически.

— Что позитивного вы увидели в игре своей команды?
— Обороной я был доволен раньше чисто статистически. У наших ворот было мало моментов, хотя иногда мы пропускали и по два мяча. Сегодня соперник почти ничего не создал. Что касается атаки, в первом тайме были проблемы с созиданием. Отмечу, что сейчас эти проблемы не исчезли, они остаются. Эта победа далась нам тяжело. Но ребята молодцы, показали себя стойкими бойцами.

— Сегодня на поле впервые при вас вышел Хорен Байрамян.
— Его гол нам очень помог. И вообще, без армян в Ростове-на-Дону никуда (смеется).

— Хорошее поле «Ростов Арены» помогло вашей команде?
— Это всегда улучшает созидание. Но сегодня соперник при всем уважении был слабее, чем «Зенит» и ЦСКА. Как бы сложились те матчи, если бы играли на сегодняшнем ковре — сложно сказать. Вообще, стадион хороший поле великолепное, болельщики пришли и это радует.

Ростов 2:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
15.04.2018, 19:00 Зрители: 12736 основной раунд: 26-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Сергей Передня
Голы
40′ Бьорн Бергманн Сигурдарсон (Т. Калачев) 9
89′ Хорен Байрамян 19
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Матия Бобен 5
Рагнар Сигурдссон 6
85′ Тимофей Калачев 2
Артур Юсупов 7
Александр Гацкан (к) 84
74′ Дмитрий Скопинцев 77
Хорен Байрамян 19
77′ Бьорн Бергманн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
87′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
1 Александр Довбня
88 Георгий Наваловский
3 Исмаил Эдиев 88′
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к)
21 Артем Самсонов
20 Максим Канунников
6 Павел Карасев
26 Александр Черевко 46′
10 Владислав Никифоров
19 Виталий Федотов 78′
15 Евгений Баляйкин
44 Лукаш Секульски 60′
87 Максим Казанков 70′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
13 Фолы 4
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучшие российские фигуристки последних четырех лет (и куда они подевались)
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«МЮ» проиграл, «Ман Сити» стал чемпионом Англии по футболу
«Ростов» одержал первую победу при Карпине
Коукалова: Бьорндален не подписал петицию. Это трусость
Новости
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь