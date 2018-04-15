Первая победа Карпина. Как «Ростов» открыл новый стадион
«Советский спорт» рассказывает о победе «Ростова» на новом стадионе, который сегодня открыли в южной столице.
«Советский спорт» рассказывает о победе «Ростова» на новом стадионе, который сегодня открыли в южной столице.
СПЕКУЛЯНТЫ ВНОВЬ В ДЕЛЕ
Временный переезд на «Ростов Арену» оказался для
Самой большой головной болью для «Ростова» оказалась билетная программа на игру со «СКА-Хабаровском».
В итоге не обошлось без очередей и спекулянтов. Последние церемониться не стали. Обнаглели до такой степени, что не стеснялись прибавлять к номиналу по несколько тысяч рублей.
13 тысяч билетов (максимальная загрузка на первый тестовый матч) разошлись за двое суток.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Те, кто
На входе у болельщиков отрывали «корешки» на билетах, следом прибывших ждал досмотр, который проходил очень тщательно. Сумки пропускали через специальные сканеры, а журналистов просили включать технику, чтобы удостовериться, что это не муляж. Удивительно, но даже при такой системе прохода организаторам удалось избежать давки.
УЛЫБКА КАЛАЧЕВА
Вход на стадион был открыт за три часа до стартового свистка, но трибуны начали стремительно заполняться лишь за полчаса до начала встречи. По этой причине многие пропустили приезд команд на стадион. А посмотреть было на кого. Например, на Калачева, который с нескрываемой улыбкой любовался «Ростов Ареной». Несколько лет назад ветеран
Калачев естественно оказался в старте. Туда же вернулись Скопинцев, Бобен, Сигурдарсон и Юсупов. Артур, наконец, полностью восстановился после травмы «крестов»,
«ВИКИНГ» ВСЕ РЕШИЛ
Начало матча выдалось тухлым. Трибуны молчали, 40 фанатов из Хабаровска перекрикивали
Болельщики уже успели съесть почти весь попкорн (семечки на новом стадионе не продают), когда «Ростов»
После перерыва ветеран
Наконец, в «Ростове» могут вздохнуть свободнее. Валерий Карпин одержал первую победу на должности главного тренера клуба, а открытие стадиона прошло без серьезных проблем.
|Ростов
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2:0
Первый тайм: 1:0
|СКА-Хабаровск
|Валерий Карпин
|Сергей Передня
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|2
|6
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)