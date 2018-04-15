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21:47 (мск), источник: Советский спорт

Первая победа Карпина. Как «Ростов» открыл новый стадион

«Советский спорт» рассказывает о победе «Ростова» на новом стадионе, который сегодня открыли в южной столице.

Источник: Советский спорт

СПЕКУЛЯНТЫ ВНОВЬ В ДЕЛЕ

Временный переезд на «Ростов Арену» оказался для желто-синих хлопотным делом. По слухам, клуб просто поставили перед фактом — три тестовых матча перед стартом ЧМ-2018 команда играет на новом стадионе. Выкручивайтесь, как хотите, но все должно быть готово.

Самой большой головной болью для «Ростова» оказалась билетная программа на игру со «СКА-Хабаровском». Из-за того, что подрядчик не успел подготовить СКУД (система контроля и управления доступом) клуб не стал продавать билеты на матч онлайн. Действовать пришлось по старинке — реализовывать все через кассы. По соседству свои билеты получали и владельцы сезонных абонементов. Им «тикеты» выдавали сразу на все домашние матчи до конца сезона.

В итоге не обошлось без очередей и спекулянтов. Последние церемониться не стали. Обнаглели до такой степени, что не стеснялись прибавлять к номиналу по несколько тысяч рублей.

13 тысяч билетов (максимальная загрузка на первый тестовый матч) разошлись за двое суток.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Те, кто все-таки смог получить счастливый билет, должны пройти другое испытание — добраться до «Ростов Арены», которая расположилась на противоположном от города берегу. Практически все подъезды к стадиону в день матча перекрыли, парковка не работала, а довозили простых смертных на специальных шаттлах-автобусах. Двигались они из трех точек города с интервалом в 15 минут.

На входе у болельщиков отрывали «корешки» на билетах, следом прибывших ждал досмотр, который проходил очень тщательно. Сумки пропускали через специальные сканеры, а журналистов просили включать технику, чтобы удостовериться, что это не муляж. Удивительно, но даже при такой системе прохода организаторам удалось избежать давки.

УЛЫБКА КАЛАЧЕВА

Вход на стадион был открыт за три часа до стартового свистка, но трибуны начали стремительно заполняться лишь за полчаса до начала встречи. По этой причине многие пропустили приезд команд на стадион. А посмотреть было на кого. Например, на Калачева, который с нескрываемой улыбкой любовался «Ростов Ареной». Несколько лет назад ветеран желто-синих заявил «Советскому спорту» о том, что не будет завершать карьеру до тех пор, пока не сыграет на новом стадионе. Объект сдали, а Тимофей по-прежнему один из лучших.

Калачев естественно оказался в старте. Туда же вернулись Скопинцев, Бобен, Сигурдарсон и Юсупов. Артур, наконец, полностью восстановился после травмы «крестов», из-за которой не играл полгода.

«ВИКИНГ» ВСЕ РЕШИЛ

Начало матча выдалось тухлым. Трибуны молчали, 40 фанатов из Хабаровска перекрикивали фан-сектор «Ростова», а у хозяев почти ничего не получалось в атаке. В дебюте запомнились лишь дальние удары Скопинцева и Калачева.

Болельщики уже успели съесть почти весь попкорн (семечки на новом стадионе не продают), когда «Ростов» все-таки забил. Исторический мяч на свой счет записал «викинг» Сигурдарсон. Ассистировал ему Калачев, который был настоящим «мотором» команды Валерия Карпина.

После перерыва ветеран желто-синих мог забивать и сам, но мяч после его удара на себя приняла штанга. Первым на добивании оказался Байрамян — 2:0!

Наконец, в «Ростове» могут вздохнуть свободнее. Валерий Карпин одержал первую победу на должности главного тренера клуба, а открытие стадиона прошло без серьезных проблем.

Ростов 2:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
15.04.2018, 19:00 Зрители: 12736 основной раунд: 26-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Сергей Передня
Голы
40′ Бьорн Бергманн Сигурдарсон (Т. Калачев) 9
89′ Хорен Байрамян 19
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Матия Бобен 5
Рагнар Сигурдссон 6
85′ Тимофей Калачев 2
Артур Юсупов 7
Александр Гацкан (к) 84
74′ Дмитрий Скопинцев 77
Хорен Байрамян 19
77′ Бьорн Бергманн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
87′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
1 Александр Довбня
88 Георгий Наваловский
3 Исмаил Эдиев 88′
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к)
21 Артем Самсонов
20 Максим Канунников
6 Павел Карасев
26 Александр Черевко 46′
10 Владислав Никифоров
19 Виталий Федотов 78′
15 Евгений Баляйкин
44 Лукаш Секульски 60′
87 Максим Казанков 70′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
13 Фолы 4
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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