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21:17 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» одержал первую победу при тренере Карпине, выиграв у «СКА-Хабаровска»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 2:0 одержал победу над «СКА-Хабаровском» в первом тестовом матче на стадионе «Ростов-Арена». На игре присутствовало 13 тысяч зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Встреча была проведена в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). У хозяев голы забили Бьорн Сигурдарсон (40-я минута) и Хорен Байрамян (89). Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера «Ростова». Он был назначен на этот пост в декабре 2017 года, «Ростов» прервал серию из пяти матчей без побед, хабаровский клуб не может выиграть на протяжении 14 встреч в РФПЛ, также команда завершила шестую игру подряд без забитых голов.

В турнирной таблице «Ростов» поднялся на 12-е место, набрав 30 очков после 26 матчей, «СКА-Хабаровск» с 13 очками в 26 играх занимает последнее, 16-е место в РФПЛ. Лидирует в чемпионате столичный «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), второе место занимает московский «Спартак» (50 очков, 26 матчей), третье — «Краснодар» (47 очков, 26 матчей).

В следующем матче «Ростов» 21 апреля на выезде сыграет с казанским «Рубином», «СКА-Хабаровск» 22 апреля примет московское «Динамо».

До начала чемпионата мира на «Ростов-Арене» пройдут еще два тестовых матча: 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, в этой встрече количество билетов будет увеличено до 25 тысяч, в третьей тестовой игре «Ростов» встретится с екатеринбургским «Уралом» 13 мая, в этом матче болельщики смогут занять все 45 тысяч мест на стадионе. После чемпионата мира вместимость «Ростов-Арены» сократится до 37 868 тысяч человек.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

Ростов 2:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
15.04.2018, 19:00 Зрители: 12736 основной раунд: 26-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Сергей Передня
Голы
40′ Бьорн Бергманн Сигурдарсон (Т. Калачев) 9
89′ Хорен Байрамян 19
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Матия Бобен 5
Рагнар Сигурдссон 6
85′ Тимофей Калачев 2
Артур Юсупов 7
Александр Гацкан (к) 84
74′ Дмитрий Скопинцев 77
Хорен Байрамян 19
77′ Бьорн Бергманн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
87′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
1 Александр Довбня
88 Георгий Наваловский
3 Исмаил Эдиев 88′
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к)
21 Артем Самсонов
20 Максим Канунников
6 Павел Карасев
26 Александр Черевко 46′
10 Владислав Никифоров
19 Виталий Федотов 78′
15 Евгений Баляйкин
44 Лукаш Секульски 60′
87 Максим Казанков 70′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
13 Фолы 4
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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