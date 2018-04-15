«Ростов» одержал первую победу при тренере Карпине, выиграв у «СКА-Хабаровска»

Источник: РИА "Новости"

Встреча была проведена в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). У хозяев голы забили Бьорн Сигурдарсон (40-я минута) и Хорен Байрамян (89). Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера «Ростова». Он был назначен на этот пост в декабре 2017 года, «Ростов» прервал серию из пяти матчей без побед, хабаровский клуб не может выиграть на протяжении 14 встреч в РФПЛ, также команда завершила шестую игру подряд без забитых голов.

В турнирной таблице «Ростов» поднялся на 12-е место, набрав 30 очков после 26 матчей, «СКА-Хабаровск» с 13 очками в 26 играх занимает последнее, 16-е место в РФПЛ. Лидирует в чемпионате столичный «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), второе место занимает московский «Спартак» (50 очков, 26 матчей), третье — «Краснодар» (47 очков, 26 матчей).

В следующем матче «Ростов» 21 апреля на выезде сыграет с казанским «Рубином», «СКА-Хабаровск» 22 апреля примет московское «Динамо».

До начала чемпионата мира на «Ростов-Арене» пройдут еще два тестовых матча: 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, в этой встрече количество билетов будет увеличено до 25 тысяч, в третьей тестовой игре «Ростов» встретится с екатеринбургским «Уралом» 13 мая, в этом матче болельщики смогут занять все 45 тысяч мест на стадионе. После чемпионата мира вместимость «Ростов-Арены» сократится до 37 868 тысяч человек.