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Андрей Егорычев: Два года назад отсылал нарезки со своими играми в клубы второго дивизиона

Игрок, из-за которого «Спартак» собирался оспорить поражение от «Урала».

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— Какие эмоции испытывали после финального свистка?

— Конечно, был рад, что помог команде добиться победы. Жалко, что не так много времени провел на поле. Однако самое важное, что взяли три очка против «Спартака» на новом стадионе. Сейчас вот пришел домой. Отдыхаю с семьей, чай пьем, кушаем.

— А когда прочитали, что «Спартак » собирается подавать протест на результат из-за вашего участия в игре, что испытали?

— Нет, я не переживал. Мне сказали, что все согласовано, что есть бумага, которая мне разрешает сыграть в этом матче. Так что все нормально, я не нервничал. Здорово, что победили, а эти новости меня не смущали.

— Было бы справедливо, если бы «Спартак» оспорил результат матча после такой игры?

— Не знаю. Думаю, что нет. Все было согласовано — поэтому никаких протестов и быть не могло.

— Что вам сказал Тарханов, выпуская на замену?

— Что нужно выходить и работать. Мы вели в счете, однако все ребята подустали. Не только мы, но и «Спартак». Понимал, что надо было добавить свежести в центре, бороться.

— Еще полгода назад, выступая во втором дивизионе за «Носту», могли себя представить, что отдадите голевую передачу в поединке против «Спартака»?

— Ну… О таком, наверное, не мечтал. Хотя, убежден, что мечтать нужно, а еще ставить перед собой определенные цели. Год назад я был вообще далек от премьер-лиги, выступал на КФК. Но нужно всегда много работать. Наверное, кто-то свыше оценил мои старания, и вот я уже в РФПЛ. Голевая передача, победа.

— Из второго дивизиона — сразу в премьер-лигу. Фантастика?

— Вы знаете, я в начале года пишу для себя цели, которые нужно выполнить в течение 365 дней. В начале 2017-го написал, что надо попасть в команду ФНЛ. Верил в это, мечтал. А видите, сразу оказался в премьер-лиге (смеется). Надо все время фиксировать свои цели и идти к ним, думать постоянно о них.

— Правда, что, играя в ПФЛ, делали видеонарезки своих матчей?

— Да. Даже когда еще играл в КФК, делал нарезки своих игр и посылал их во второй дивизион и даже в клубы первой лиги. Надеялся, что на меня обратят внимание. То есть пытался найти какие-то пути, чтобы поехать на просмотр.

— В премьер-лигу не отправляли?

— Нет. Я понимал, что на тот момент мне было 23 года, а я еще не играл даже во втором дивизионе… Никто на мои видеоролики не отреагировал. Но сейчас это уже неважно.

— Алексей Сапогов собирался отправить нарезки со своими роликами в «Ювентус». Может быть, чуть позже последуете его примеру?

(Смеется) — Не знаю, это интересно, но смешно. Хотя все возможно (улыбается).

— О каком европейском клубе мечтаете?

— На мой взгляд, уехать в топовый европейский чемпионат — это уже большая заслуга. Не обязательно играть в «Барселоне» или «Реале». Это может быть и середняк. Все равно в Европе другой футбол, менталитет, атмосфера. Там интересно! И в еврокубках хочется поиграть. Но это будущее. Сейчас мне надо стабильно играть в премьер-лиге. Отдать одну голевую передачу и успокоиться, не прогрессировать? Этого, согласитесь, мало.

— К чему тяжелее всего привыкнуть в премьер-лиге после второго дивизиона?

— Все действуют грамотнее, правильнее занимают позиции. Нужно быстрее принимать решения. Это самое важное. Одним словом, надо играть быстро — и головой, и ногами.

— Про кого из футболистов «Спартака» вы можете сказать — «космос»?

— Промес, вроде, выделялся. Был активен, создавал моменты, Его, пожалуй, и назову. А вообще стоит отметить всю нашу команду. Все бились. Емельянова заменили из-за травмы головы… Мы победили!

— С кем-то из спартаковцев поменялись футболками?

— Да я как-то не успел об этом подумать. Пришел в раздевалку, а там сплошные радостные эмоции.

— Но вы понимаете, что ваш голевой пас, похоже, лишил «Спартак» титула?

— Честно говоря, не думаю про «Спартак» и «Локомотив». Все мысли — об «Урале».

Урал 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак М
15.04.2018, 14:00 Зрители: 26868 основной раунд: 26-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Массимо Каррера
Голы
37′ Эрик Бикфалви 6
88′ Отман Эль-Кабир (А. Егорычев, А. Фидлер) 58
10 Квинси Промес 90+1′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Вараздат Ароян 3
Доминик Динга 5
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 6
Артем Фидлер (к) 57
80′ Николай Димитров 17
Алексей Евсеев 94
80′ Владимир Ильин 18
86′ Игорь Портнягин 88
86′ Роман Емельянов 92
Андрей Егорычев 44
32 Артем Ребров
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов 74′
33 Никола Максимович
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 19′
11 Фернанду
3 Марко Петкович 64′
19 Александр Самедов
30 Софьян Ханни 59′
99 Педро Роша
8 Денис Глушаков (к) 77′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
16 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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