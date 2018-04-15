Андрей Егорычев: Два года назад отсылал нарезки со своими играми в клубы второго дивизиона
Игрок,
Игрок,
— Какие эмоции испытывали после финального свистка?
— Конечно, был рад, что помог команде добиться победы. Жалко, что не так много времени провел на поле. Однако самое важное, что взяли три очка против «Спартака» на новом стадионе. Сейчас вот пришел домой. Отдыхаю с семьей, чай пьем, кушаем.
— А когда прочитали, что «Спартак » собирается подавать протест на результат
— Нет, я не переживал. Мне сказали, что все согласовано, что есть бумага, которая мне разрешает сыграть в этом матче. Так что все нормально, я не нервничал. Здорово, что победили, а эти новости меня не смущали.
— Было бы справедливо, если бы «Спартак» оспорил результат матча после такой игры?
— Не знаю. Думаю, что нет. Все было согласовано — поэтому никаких протестов и быть не могло.
— Что вам сказал Тарханов, выпуская на замену?
— Что нужно выходить и работать. Мы вели в счете, однако все ребята подустали. Не только мы, но и «Спартак». Понимал, что надо было добавить свежести в центре, бороться.
— Еще полгода назад, выступая во втором дивизионе за «Носту», могли себя представить, что отдадите голевую передачу в поединке против «Спартака»?
— Ну… О таком, наверное, не мечтал. Хотя, убежден, что мечтать нужно, а еще ставить перед собой определенные цели. Год назад я был вообще далек от
— Из второго дивизиона — сразу в
— Вы знаете, я в начале года пишу для себя цели, которые нужно выполнить в течение 365 дней. В начале 2017-го написал, что надо попасть в команду ФНЛ. Верил в это, мечтал. А видите, сразу оказался в
— Правда, что, играя в ПФЛ, делали видеонарезки своих матчей?
— Да. Даже когда еще играл в КФК, делал нарезки своих игр и посылал их во второй дивизион и даже в клубы первой лиги. Надеялся, что на меня обратят внимание. То есть пытался найти
— В
— Нет. Я понимал, что на тот момент мне было 23 года, а я еще не играл даже во втором дивизионе… Никто на мои видеоролики не отреагировал. Но сейчас это уже неважно.
— Алексей Сапогов собирался отправить нарезки со своими роликами в «Ювентус». Может быть, чуть позже последуете его примеру?
(Смеется) — Не знаю, это интересно, но смешно. Хотя все возможно (улыбается).
— О каком европейском клубе мечтаете?
— На мой взгляд, уехать в топовый европейский чемпионат — это уже большая заслуга. Не обязательно играть в «Барселоне» или «Реале». Это может быть и середняк. Все равно в Европе другой футбол, менталитет, атмосфера. Там интересно! И в еврокубках хочется поиграть. Но это будущее. Сейчас мне надо стабильно играть в
— К чему тяжелее всего привыкнуть в
— Все действуют грамотнее, правильнее занимают позиции. Нужно быстрее принимать решения. Это самое важное. Одним словом, надо играть быстро — и головой, и ногами.
— Про кого из футболистов «Спартака» вы можете сказать — «космос»?
— Промес, вроде, выделялся. Был активен, создавал моменты, Его, пожалуй, и назову. А вообще стоит отметить всю нашу команду. Все бились. Емельянова заменили
— С
— Да я
— Но вы понимаете, что ваш голевой пас, похоже, лишил «Спартак» титула?
— Честно говоря, не думаю про «Спартак» и «Локомотив». Все мысли — об «Урале».
|Александр Тарханов
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|16
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)