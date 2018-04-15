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20:29 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко приветствовал бы, если бы Смолов смог сыграть против ЦСКА

УФА, 15 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА был бы рад, если бы нападающий «Краснодара» Федор Смолов вышел против армейцев на поле в матче 27-го тура чемпионата России. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после встречи 26-го тура с «Уфой» (1:1).

В матче 26-го тура между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади, из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА. После игры нападающий раскритиковал действия арбитра.

«Зная Федора, то лучше бы он играл. И мы это бы приветствовали», — сказал Гончаренко.

В матче с «Уфой» не принял участия Алан Дзагоев — после полученной травмы в матче Лиги Европы с английским «Арсеналом» он не полетел в столицу Башкирии. «Нам усложнили ситуацию этой игрой 18 апреля. Проблема в том, что мы проводим основной обоймой все матчи. Посмотрим, может, к следующей игре Дзагоев будет готов», — отметил Гончаренко.

ЦСКА 18 апреля проведет перенесенный матч 23-го тура с «Амкаром».

Уфа 1:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
15.04.2018, 16:30 Зрители: 11408 основной раунд: 26-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Виктор Гончаренко
Голы
41′ Дмитрий Сысуев (Д. Стоцкий) 7
7 Ахмед Муса (Ф. Чалов, С. Игнашевич) 78′
Составы
Александр Беленов 31
Алексей Никитин 4
Йонуц Неделчару 27
Джемал Табидзе 55
Кэтэлин Карп 8
Иван Пауревич 19
Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
77′ 82′ Дмитрий Живоглядов 17
Иван Обляков 98
52′ Боян Йокич 5
Павел Аликин 3
74′ Дмитрий Сысуев 7
Азамат Засеев 13
35 Игорь Акинфеев
4 Сергей Игнашевич
14 Кирилл Набабкин
24 Василий Березуцкий
89 Константин Кучаев
17 Александр Головин 35′
63 Федор Чалов
7 Ахмед Муса
2 Мариу Фернандес 46′
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 83′
75 Тимур Жамалетдинов
25 Кристиян Бистрович 67′
66 Бибрас Натхо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
6 Фолы 11
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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