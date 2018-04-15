Гончаренко приветствовал бы, если бы Смолов смог сыграть против ЦСКА

В матче 26-го тура между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади, из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА. После игры нападающий раскритиковал действия арбитра.

«Зная Федора, то лучше бы он играл. И мы это бы приветствовали», — сказал Гончаренко.

В матче с «Уфой» не принял участия Алан Дзагоев — после полученной травмы в матче Лиги Европы с английским «Арсеналом» он не полетел в столицу Башкирии. «Нам усложнили ситуацию этой игрой 18 апреля. Проблема в том, что мы проводим основной обоймой все матчи. Посмотрим, может, к следующей игре Дзагоев будет готов», — отметил Гончаренко.