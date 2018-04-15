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19:16 (мск), источник: Советский спорт

Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе и потерял Вернблума

«Уфа» дома упустила победу над ЦСКА (1:1) в матче 26-го тура РФПЛ. О замечательной команде Сергея Семака и не менее замечательной, но сильно уставшей, дружине Виктора Гончаренко — в репортаже «Советского спорта».

Источник: РИА "Новости"

СЕМАК/ГОНЧАРЕНКО ПРОТИВ СВОИХ

Так можно было написать и про «Рубин», и про «Зенит», и про «Москву», будь она жива. Сергей Семак — олицетворение всего самого светлого и хорошего, что было, есть и, надеемся, будет в нашем футболе. А тут еще и матч с ЦСКА — клубом, в котором Сергей отыграл 10 лет. Кстати, для Виктора Гончаренко по сути матч против «Уфы» — тоже встреча с бывшей. Ведь именно до Семака команду из Башкирии тренировал белорусский специалист, а затем укатил на повышение в ЦСКА. Но Семак уже успел доказать, что помимо багажа Гончаренко у него и свой имеется.

«Уфа» вышла в сбалансированном составе, без перекосов в сторону обороны или атаки. Не хватало разве что Веролюба Салатича. В защите привычная тройка Йонуц Неделчару, Алексей Никитин и Джемал Табидзе с поддержкой латералей Бояна Йокича и Дмитрия Живоглядова. В середине Кэтэлин Карп, пара Дмитриев Стоцкий и Сысуев, а также раззабивавшийся Иван Пауревич. Мощь на острие должен был обозначать Сильвестр Игбун, впервые в этом году вышедший на поле с первых минут.

У ЦСКА два важных изменения по сравнению с матчем против «Арсенала»: вернулись Понтус Вернблум и Марио Фернандес. И это в преддверии важнейшей встречи с «Краснодаром» в ближайшую среду.

А сейчас ЦСКА, на правах гостя, можно сказать, отрезкалил формацию уфимцев, выпустив всех тех же, что и в четверг, за исключением Алексея Березуцкого и травмированного Алана Дзагоева.

ПЕРЕДЫШКА ПЕРЕД «КРАСНОДАРОМ»

По первым минутам стало ясно, что ЦСКА конечно будет искать счастья у ворот Александра Беленова, но не так чтобы перманентно. Создалось впечатление, что армейцы приехали в Уфу перезарядить батарейки и подготовиться к «Краснодару» в ближайшую среду. Хозяев это не волновало, они разумно неслись вперед, преимущественно флангами. Команда Семака нагнетала постепенно и окуналась без остатка во все без исключения эпизоды. Всем коллективом.

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Идея «атакуем и обороняемся вместе» работала. Армейцы мало что создали в первом тайме. Хоть и старался Головин больше остальных, на 35-й минуте еще перегревшись на башкирском солнце и облив Йокича нецензурной лексикой, добавив затем с ноги в бедро. Приятное впечатление оставил Чалов, воодушевленный встречами с «Динамо» и «Арсеналом». Но в целом конечно по качеству ЦСКА почти не превосходил «Уфу». А чтобы забить и победить надо было закладываться на многократное преимущество.

«Уфа» вынуждала ЦСКА носиться туда-сюда, тратить последние силы на отборы, подстраховки и контратаки. Армейцы напоминали только что использованный жмых, который зачем-то снова запихнули в соковыжималку в надежде получить еще один стакан бодрящего напитка. И пока ЦСКА по каплям выдавливал себя на поле «Нефтяника», Сысуев организовал стеночку с тезкой Стоцким и в позиционной атаке вышел один на один, пробив Игоря Акифнеева. Удача, отличный розыгрыш, свежесть в ногах и хорошее настроение — вот почему забили хозяева. А ЦСКА капитально устал. Еще бы, у армейцев с их мизерной покосившейся скамейкой в апреле аж девять матчей.

НЕ ДОТЕРПЕЛИ

После перерыва ЦСКА предстал немного в ином сочетании. Фернандес, видимо до конца не восстановившийся, уступил место Витиньо, а оборона перестроилась на четыре игрока в линию, вытолкнув в атаку свежего футболиста. Тут же Пауревич воспользовался ставшим менее компактным центром защиты и едва не увеличил счет. Как же круто прессинговала «Уфа», поливая агрессией практически каждую свободную зону соперника. А что армейцы? Они оставили все силы еще в четверг.

Второй и даже третий мячи спокойно могли влететь в ворота Акинфеева, но «Уфе» не хватило класса и четкого осознания собственного превосходства. А ЦСКА все-таки нашел стопроцентный момент в штрафной Беленова.

За 12 минут до конца забросил Натхо в район 11-метровой отметки, где умница Чалов грудью скинул на Мусу. Нигериец сходу пробил, да так сильно, что в ворота вместе с мячом едва не отправил руку голкипера.

И тут же повреждение получил Вернблум, что за несколько дней до встречи с «Краснодаром» не могло радовать Гончаренко. А вот Семака не могла радовать ничья, которая с одной стороны вроде и справедливая — ЦСКА моментами выглядел здорово — а с другой — горькая, потому что так можно остаться и без еврокубков. А они все еще возможны, стань по итогам сезона шестым и дождись победы «Спартака» в Кубке России.

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Уфа 1:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
15.04.2018, 16:30 Зрители: 11408 основной раунд: 26-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Виктор Гончаренко
Голы
41′ Дмитрий Сысуев (Д. Стоцкий) 7
7 Ахмед Муса (Ф. Чалов, С. Игнашевич) 78′
Составы
Александр Беленов 31
Алексей Никитин 4
Йонуц Неделчару 27
Джемал Табидзе 55
Кэтэлин Карп 8
Иван Пауревич 19
Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
77′ 82′ Дмитрий Живоглядов 17
Иван Обляков 98
52′ Боян Йокич 5
Павел Аликин 3
75′ Дмитрий Сысуев 7
Азамат Засеев 13
35 Игорь Акинфеев
4 Сергей Игнашевич
14 Кирилл Набабкин
24 Василий Березуцкий
89 Константин Кучаев
17 Александр Головин 35′
63 Федор Чалов
7 Ахмед Муса
2 Мариу Фернандес 46′
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 83′
75 Тимур Жамалетдинов
25 Кристиян Бистрович 67′
66 Бибрас Натхо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
6 Фолы 11
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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