Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе и потерял Вернблума

Источник: РИА "Новости"

СЕМАК/ГОНЧАРЕНКО ПРОТИВ СВОИХ

Так можно было написать и про «Рубин», и про «Зенит», и про «Москву», будь она жива. Сергей Семак — олицетворение всего самого светлого и хорошего, что было, есть и, надеемся, будет в нашем футболе. А тут еще и матч с ЦСКА — клубом, в котором Сергей отыграл 10 лет. Кстати, для Виктора Гончаренко по сути матч против «Уфы» — тоже встреча с бывшей. Ведь именно до Семака команду из Башкирии тренировал белорусский специалист, а затем укатил на повышение в ЦСКА. Но Семак уже успел доказать, что помимо багажа Гончаренко у него и свой имеется.

«Уфа» вышла в сбалансированном составе, без перекосов в сторону обороны или атаки. Не хватало разве что Веролюба Салатича. В защите привычная тройка Йонуц Неделчару, Алексей Никитин и Джемал Табидзе с поддержкой латералей Бояна Йокича и Дмитрия Живоглядова. В середине Кэтэлин Карп, пара Дмитриев Стоцкий и Сысуев, а также раззабивавшийся Иван Пауревич. Мощь на острие должен был обозначать Сильвестр Игбун, впервые в этом году вышедший на поле с первых минут.

У ЦСКА два важных изменения по сравнению с матчем против «Арсенала»: вернулись Понтус Вернблум и Марио Фернандес. И это в преддверии важнейшей встречи с «Краснодаром» в ближайшую среду.

А сейчас ЦСКА, на правах гостя, можно сказать, отрезкалил формацию уфимцев, выпустив всех тех же, что и в четверг, за исключением Алексея Березуцкого и травмированного Алана Дзагоева.

ПЕРЕДЫШКА ПЕРЕД «КРАСНОДАРОМ»

По первым минутам стало ясно, что ЦСКА конечно будет искать счастья у ворот Александра Беленова, но не так чтобы перманентно. Создалось впечатление, что армейцы приехали в Уфу перезарядить батарейки и подготовиться к «Краснодару» в ближайшую среду. Хозяев это не волновало, они разумно неслись вперед, преимущественно флангами. Команда Семака нагнетала постепенно и окуналась без остатка во все без исключения эпизоды. Всем коллективом.

Идея «атакуем и обороняемся вместе» работала. Армейцы мало что создали в первом тайме. Хоть и старался Головин больше остальных, на 35-й минуте еще перегревшись на башкирском солнце и облив Йокича нецензурной лексикой, добавив затем с ноги в бедро. Приятное впечатление оставил Чалов, воодушевленный встречами с «Динамо» и «Арсеналом». Но в целом конечно по качеству ЦСКА почти не превосходил «Уфу». А чтобы забить и победить надо было закладываться на многократное преимущество.

«Уфа» вынуждала ЦСКА носиться туда-сюда, тратить последние силы на отборы, подстраховки и контратаки. Армейцы напоминали только что использованный жмых, который зачем-то снова запихнули в соковыжималку в надежде получить еще один стакан бодрящего напитка. И пока ЦСКА по каплям выдавливал себя на поле «Нефтяника», Сысуев организовал стеночку с тезкой Стоцким и в позиционной атаке вышел один на один, пробив Игоря Акифнеева. Удача, отличный розыгрыш, свежесть в ногах и хорошее настроение — вот почему забили хозяева. А ЦСКА капитально устал. Еще бы, у армейцев с их мизерной покосившейся скамейкой в апреле аж девять матчей.

НЕ ДОТЕРПЕЛИ

После перерыва ЦСКА предстал немного в ином сочетании. Фернандес, видимо до конца не восстановившийся, уступил место Витиньо, а оборона перестроилась на четыре игрока в линию, вытолкнув в атаку свежего футболиста. Тут же Пауревич воспользовался ставшим менее компактным центром защиты и едва не увеличил счет. Как же круто прессинговала «Уфа», поливая агрессией практически каждую свободную зону соперника. А что армейцы? Они оставили все силы еще в четверг.

Второй и даже третий мячи спокойно могли влететь в ворота Акинфеева, но «Уфе» не хватило класса и четкого осознания собственного превосходства. А ЦСКА все-таки нашел стопроцентный момент в штрафной Беленова.

За 12 минут до конца забросил Натхо в район 11-метровой отметки, где умница Чалов грудью скинул на Мусу. Нигериец сходу пробил, да так сильно, что в ворота вместе с мячом едва не отправил руку голкипера.

И тут же повреждение получил Вернблум, что за несколько дней до встречи с «Краснодаром» не могло радовать Гончаренко. А вот Семака не могла радовать ничья, которая с одной стороны вроде и справедливая — ЦСКА моментами выглядел здорово — а с другой — горькая, потому что так можно остаться и без еврокубков. А они все еще возможны, стань по итогам сезона шестым и дождись победы «Спартака» в Кубке России.