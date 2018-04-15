ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

В составе армейцев гол забил нигерийский форвард Ахмед Муса (78-я минута), у «Уфы» отличился Дмитрий Сысуев (41).
Для Мусы этот гол стал первым в составе ЦСКА после возвращения в клуб из английского «Лестера». Защитник армейцев Марио Фернандес впервые с 10 декабря 2017 года появился в стартовом составе команды в чемпионате. Для ЦСКА эта ничья стала первой в последних девяти матчах чемпионата, уфимская команда ни разу в истории не побеждала столичный клуб. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.
В турнирной таблице ЦСКА находится на четвертом месте, набрав 45 очков в 25 матчах, «Уфа» с 35 очками после 26 игр идет седьмой. Лидирует в чемпионате столичный «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), второе место занимает московский «Спартак» (50 очков, 26 матчей), третье — «Краснодар» (47 очков, 26 матчей), пятым идет санкт- петербургский «Зенит» (45 очков, 25 матчей).
В следующем матче ЦСКА 18 апреля сыграет с пермским «Амкаром», «Уфа» 22 апреля в гостях встретится с «Локомотивом».