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19:07 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

УФА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с «Уфой» в гостевом матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе армейцев гол забил нигерийский форвард Ахмед Муса (78-я минута), у «Уфы» отличился Дмитрий Сысуев (41).

Для Мусы этот гол стал первым в составе ЦСКА после возвращения в клуб из английского «Лестера». Защитник армейцев Марио Фернандес впервые с 10 декабря 2017 года появился в стартовом составе команды в чемпионате. Для ЦСКА эта ничья стала первой в последних девяти матчах чемпионата, уфимская команда ни разу в истории не побеждала столичный клуб. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.

В турнирной таблице ЦСКА находится на четвертом месте, набрав 45 очков в 25 матчах, «Уфа» с 35 очками после 26 игр идет седьмой. Лидирует в чемпионате столичный «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), второе место занимает московский «Спартак» (50 очков, 26 матчей), третье — «Краснодар» (47 очков, 26 матчей), пятым идет санкт- петербургский «Зенит» (45 очков, 25 матчей).

В следующем матче ЦСКА 18 апреля сыграет с пермским «Амкаром», «Уфа» 22 апреля в гостях встретится с «Локомотивом».

Уфа 1:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
15.04.2018, 16:30 Зрители: 11408 основной раунд: 26-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Виктор Гончаренко
Голы
41′ Дмитрий Сысуев (Д. Стоцкий) 7
7 Ахмед Муса (Ф. Чалов, С. Игнашевич) 78′
Составы
Александр Беленов 31
Алексей Никитин 4
Йонуц Неделчару 27
Джемал Табидзе 55
Кэтэлин Карп 8
Иван Пауревич 19
Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
77′ 82′ Дмитрий Живоглядов 17
Иван Обляков 98
52′ Боян Йокич 5
Павел Аликин 3
75′ Дмитрий Сысуев 7
Азамат Засеев 13
35 Игорь Акинфеев
4 Сергей Игнашевич
14 Кирилл Набабкин
24 Василий Березуцкий
89 Константин Кучаев
17 Александр Головин 35′
63 Федор Чалов
7 Ахмед Муса
2 Мариу Фернандес 46′
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 83′
75 Тимур Жамалетдинов
25 Кристиян Бистрович 67′
66 Бибрас Натхо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
6 Фолы 11
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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