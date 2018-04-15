ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

Для Мусы этот гол стал первым в составе ЦСКА после возвращения в клуб из английского «Лестера». Защитник армейцев Марио Фернандес впервые с 10 декабря 2017 года появился в стартовом составе команды в чемпионате. Для ЦСКА эта ничья стала первой в последних девяти матчах чемпионата, уфимская команда ни разу в истории не побеждала столичный клуб. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.