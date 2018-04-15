Массимо Каррера: Если бы выпустил Адриану на поле, мог бы потерять его не на один матч, а на пять

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ

из Екатеринбурга

— Почему на поле не вышел Луиз Адриану? Травма?

— Нет. Ничего серьезного, просто он не был готов на 100 процентов к этому матчу. И я не хотел им рисковать.

— Бразилец — очень важный футболист для команды, который умеет делать результат в сложные моменты. Если вы не захотели выпускать его на поле при готовности не в 100 процентов, значит, смирились с тем, что «Локомотив» не догнать? Поэтому бережете игроков?

— Нет! Просто в среду у нас еще один важный матч.

— В Кубке России. А чемпионат уже не настолько в приоритете?

— Чемпионат, безусловно, тоже нужен. Но для того, чтобы выпустить Адриану на поле, мне нужна была уверенность, что он не травмируется. Иначе я могу потерять его не на один матч, а на пять.

— С какой целью выпускали на поле Пашалича?

— Хотел поменять наш футбол. Тем более через три дня нам снова играть.

— Почему второй тайм «Спартак» провел еще слабее, чем первый, и перестал создавать моменты?

— Во второй половине у «Урала» появлялось больше голевых возможностей, потому что мы стремились атаковать и сравнять счет.

— Показалось, что «Спартак» очень мало бил со средней и дальних дистанций, старался разыгрывать до верного. Это было задание?

— Стоит поаплодировать «Уралу», который очень здорово сыграл в защите. Даже если у нас появлялись моменты, воспользоваться ими мы не смогли. Мы старались взломать оборону как за счет комбинаций, так и навесов, но соперник действовал здорово.

— Как теперь оцените ситуацию в турнирной таблице? Согласны с тем, что «Локо» уже не догнать?

— Пока математически шансы остаются, будем бороться. До самого конца.

— Все ли в порядке с Зе Луишем, которому пришлось забинтовать голову?

— Да, все хорошо.

— Насколько вас устроила игра Глушакова и Фернанду? Показалось, что они играли инертно, допускали ошибки, не успевали ни в атаке, ни в обороне.

— Мы очень много ошибались. Все игроки, не только Глушаков и Фернанду. Слишком много неправильных передач.

— После нескольких матчей вы критикуете команду за нехватку самоотдачи, говорите, что с таким настроем не играют команды, которые бьются за чемпионство. Как с этим было сегодня?

— Сегодня мы не вышли на поле с нужной спортивной злостью. И, как я всегда говорю, на бумаге ничего не выигрывается. Порой настрой и делает разницу между победами и поражениями.

— Появилась информация, что «Спартак» может подаст протест на результат матча из-за участия в нем полузащитника Андрея Егорычева, который якобы не имел права выходить на поле…

— Мне ничего об этом неизвестно.

АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ: «РАД ЗА СЕМИНА — РУССКОГО ТРЕНЕРА. И ЗА “ЛОКО” — БОЛЕЕ РУССКУЮ КОМАНДУ»

— Рад, что в такой день, когда мы открывали стадион, удалось добиться победы, — сказал Тарханов. — Мы почти выключили Зе Луиша из игры, действовали хорошо, побеждали в единоборствах и порадовали болельщиков.

— Как здоровье Романа Емельянова, получившего травму?

— Не могу пока сказать. Его сразу увезли в больницу, у него сильное рассечение.

— Должен ли Юрий Семин проставиться теперь перед вами за эту победу?

— Думаю, он мне позвонит! (смеется).

— Тактически «Урал» сыграл лучше «Спартака»?

— Мы изучили соперника, не дали его атакующим футболистам пространства, свободы действий и времени при принятии решений. Плюс не давали простора в центральной зоне.

— Согласны, что «Урал» сегодня сделал «Локомотив» чемпионом?

— Если бы мы сами стали чемпионами, это одно дело. Я бы вам ответил. Но вообще я, конечно же, хорошо знаю Юрий Павловича, у нас с ним хорошие отношения. Рад, что к победе в чемпионате близок русский тренер. Да и более русская команда.

— Он вам звонил до матча или после?

— Секрет!

— Вас не испугала новость о том, что «Спартак» может подать протест из-за выхода на поле Егорычева?