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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Если бы выпустил Адриану на поле, мог бы потерять его не на один матч, а на пять

Главный тренер красно-белых заявил, что команде снова не хватило спортивной злости, но отказался признавать «Локомотив» чемпионом.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ
из Екатеринбурга

— Почему на поле не вышел Луиз Адриану? Травма?

— Нет. Ничего серьезного, просто он не был готов на 100 процентов к этому матчу. И я не хотел им рисковать.

— Бразилец — очень важный футболист для команды, который умеет делать результат в сложные моменты. Если вы не захотели выпускать его на поле при готовности не в 100 процентов, значит, смирились с тем, что «Локомотив» не догнать? Поэтому бережете игроков?

— Нет! Просто в среду у нас еще один важный матч.

— В Кубке России. А чемпионат уже не настолько в приоритете?

— Чемпионат, безусловно, тоже нужен. Но для того, чтобы выпустить Адриану на поле, мне нужна была уверенность, что он не травмируется. Иначе я могу потерять его не на один матч, а на пять.

— С какой целью выпускали на поле Пашалича?

— Хотел поменять наш футбол. Тем более через три дня нам снова играть.

— Почему второй тайм «Спартак» провел еще слабее, чем первый, и перестал создавать моменты?

— Во второй половине у «Урала» появлялось больше голевых возможностей, потому что мы стремились атаковать и сравнять счет.

— Показалось, что «Спартак» очень мало бил со средней и дальних дистанций, старался разыгрывать до верного. Это было задание?

— Стоит поаплодировать «Уралу», который очень здорово сыграл в защите. Даже если у нас появлялись моменты, воспользоваться ими мы не смогли. Мы старались взломать оборону как за счет комбинаций, так и навесов, но соперник действовал здорово.

— Как теперь оцените ситуацию в турнирной таблице? Согласны с тем, что «Локо» уже не догнать?

— Пока математически шансы остаются, будем бороться. До самого конца.

— Все ли в порядке с Зе Луишем, которому пришлось забинтовать голову?

— Да, все хорошо.

— Насколько вас устроила игра Глушакова и Фернанду? Показалось, что они играли инертно, допускали ошибки, не успевали ни в атаке, ни в обороне.

— Мы очень много ошибались. Все игроки, не только Глушаков и Фернанду. Слишком много неправильных передач.

— После нескольких матчей вы критикуете команду за нехватку самоотдачи, говорите, что с таким настроем не играют команды, которые бьются за чемпионство. Как с этим было сегодня?

— Сегодня мы не вышли на поле с нужной спортивной злостью. И, как я всегда говорю, на бумаге ничего не выигрывается. Порой настрой и делает разницу между победами и поражениями.

— Появилась информация, что «Спартак» может подаст протест на результат матча из-за участия в нем полузащитника Андрея Егорычева, который якобы не имел права выходить на поле…

— Мне ничего об этом неизвестно.

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— Рад, что в такой день, когда мы открывали стадион, удалось добиться победы, — сказал Тарханов. — Мы почти выключили Зе Луиша из игры, действовали хорошо, побеждали в единоборствах и порадовали болельщиков.

— Как здоровье Романа Емельянова, получившего травму?

— Не могу пока сказать. Его сразу увезли в больницу, у него сильное рассечение.

— Должен ли Юрий Семин проставиться теперь перед вами за эту победу?

— Думаю, он мне позвонит! (смеется).

— Тактически «Урал» сыграл лучше «Спартака»?

— Мы изучили соперника, не дали его атакующим футболистам пространства, свободы действий и времени при принятии решений. Плюс не давали простора в центральной зоне.

— Согласны, что «Урал» сегодня сделал «Локомотив» чемпионом?

— Если бы мы сами стали чемпионами, это одно дело. Я бы вам ответил. Но вообще я, конечно же, хорошо знаю Юрий Павловича, у нас с ним хорошие отношения. Рад, что к победе в чемпионате близок русский тренер. Да и более русская команда.

— Он вам звонил до матча или после?

— Секрет!

— Вас не испугала новость о том, что «Спартак» может подать протест из-за выхода на поле Егорычева?

— Нет. У нас есть официальное письмо от РФС, где подтверждено, что он имел право выходить на поле. А если бы у него имелась дисквалификация, нам бы прислали по электронной почте соответствующее уведомление. Наверное, мы не глупые люди. В запас его сажать не хотели, поэтому заранее уточнили.

Урал 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак М
15.04.2018, 14:00 Зрители: 26868 основной раунд: 26-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Массимо Каррера
Голы
37′ Эрик Бикфалви 6
88′ Отман Эль-Кабир (А. Егорычев, А. Фидлер) 58
10 Квинси Промес 90+1′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Вараздат Ароян 3
Доминик Динга 5
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 6
Артем Фидлер (к) 57
80′ Николай Димитров 17
Алексей Евсеев 94
80′ Владимир Ильин 18
86′ Игорь Портнягин 88
86′ Роман Емельянов 92
Андрей Егорычев 44
32 Артем Ребров
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов 74′
33 Никола Максимович
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 19′
11 Фернанду
3 Марко Петкович 64′
19 Александр Самедов
30 Софьян Ханни 59′
99 Педро Роша
8 Денис Глушаков (к) 77′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
16 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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