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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Григорий Иванов: «Спартак» забрал протест. Вы что думаете, мы тут все пальцами деланы?

Президент «Урала» подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1) и высказался насчет желтой карточки Федора Смолова.

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Михаил ГОНЧАРОВ
из Екатеринбурга

Сначала Иванов продемонстрировал журналистам письмо из РФПЛ, в котором говорится о том, что полузащитник «Урала» Андрей Егорычев имеет право играть со «Спартаком», несмотря на то, что ранее в нынешнем сезоне получил три желтые карточки в ПФЛ и одну — в РФПЛ.

— А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас — нет? — удивился Иванов.

 — Выходит, праздник открытия стадиона удался?

— Конечно! Самое главное — результат.

Очень много разговоров велось о том, какое именно открытие сделать, я немного сомневался, когда предложили выступление гимнасток на церемонии. Все-таки где гимнастки, а где — футбол.

Но они так классно выступили! Никаких затяжек, долгих речей. Все лаконично и четко. А самое главное — победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение. Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.

 — Победить чемпиона — особенный символизм?

— «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее.

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 — Увеличится ли финансирование команды, чтобы в дальнейшем вести борьбу за еврокубки?

— Можно говорить обо всем. Но мы все равно шаг за шагом двигаемся вперед. Я же 15 лет работаю в клубе. Когда мы начинали, сразу вылетели из первой лиги во вторую. Потом долго играли в первой лиге, а как вышли в РФПЛ, то сказали: «Мы здесь навсегда и надолго». Но пока сезон на сезон не приходится. Играем то уверенно, то не очень. Но этот сезон можно в актив занести — мы со всеми боролись, ни разу крупно не уступили. Потихоньку будем двигаться дальше. Моя мечта — Лига чемпионов. Пока я жив, дай бог, чтобы у нас это получилось! Ничего нереального нет.

 — То есть мгновенного увеличения бюджета не планируется? Чтобы Шатова взять, который плачет…

— Ну зачем? А что он плачет? Он же по «Зениту» плачет, не по нам. А будет плакать по «Уралу», тогда мы будем думать.

— Вчера была резонансная история с Федором Смоловым, который заявил, что с нашим чемпионатом все понятно, если несправедливо показанную желтую ему не отменят. Что думаете об этом?

— Это история двоякая. Я видел эпизод — конечно, там не было карточки. Думаю, судьи должны думать. Ведь впереди суперматч между ЦСКА и «Краснодаром» — битва за Лигу чемпионов. Вот нас в прошлой игре оставили без Бикфалви. Я с судьей разговаривал, сказал ему: «Вторую карточку нужно давать тогда, когда тебе уже ногу оторвали. Нельзя просто так вторую показывать». Так же и здесь. Федор ничего не сделал, но если ты, судья, сомневаешься, то не должен показывать карточку.

 — А что думаете про ее отмену?

— Лезем в дебри… Если разрешить отменять карточки, тогда после каждой игры будут подавать на их отмену. Мы бы тоже по Бикфалви подали протест, но есть регламент. Один раз у Акинфеева отменили, но там другая история была.

Я понимаю, когда желтую можно отменить, если не тому ее показали. А тут судья считает, что Федор симулировал. Но я Федю знаю — он у нас отыграл, в «Урале», мы его возродили. Он никогда не ныряет, никогда не симулирует.

Молодые арбитры должны знать футболистов, изучать манеру их игры. Я на 100 процентов уверен, что Федя никогда не будет симулировать — никогда! Карточку дали несправедливо, но по поводу отмены — вопрос не ко мне.

 — Станислав Черчесов, когда говорил о сборной, упомянул Владимира Ильина. Верите, что он может попасть в национальную команду?

— Я верю в Рому Емельянова. Как он здорово отыграл на позиции опорного полузащитника. Но мы в последнее время начали его наигрывать на позиции последнего защитника. Я бы Рому Емельянова рекомендовал главному тренеру сборной.

Урал 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак М
15.04.2018, 14:00 основной раунд: 26-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Массимо Каррера
Голы
37′ Эрик Бикфалви 6
88′ Отман Эль-Кабир (А. Егорычев, А. Фидлер) 58
10 Квинси Промес 90+1′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Вараздат Ароян 3
Доминик Динга 5
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 6
Артем Фидлер (к) 57
80′ Николай Димитров 17
Алексей Евсеев 94
80′ Владимир Ильин 18
86′ Игорь Портнягин 88
85′ Роман Емельянов 92
Андрей Егорычев 44
32 Артем Ребров
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов 74′
33 Никола Максимович
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 20′
11 Фернанду
3 Марко Петкович 64′
19 Александр Самедов
30 Софьян Ханни 59′
99 Педро Роша
8 Денис Глушаков (к) 77′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
16 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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