Григорий Иванов: «Спартак» забрал протест. Вы что думаете, мы тут все пальцами деланы?

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Михаил ГОНЧАРОВ

из Екатеринбурга

Сначала Иванов продемонстрировал журналистам письмо из РФПЛ, в котором говорится о том, что полузащитник «Урала» Андрей Егорычев имеет право играть со «Спартаком», несмотря на то, что ранее в нынешнем сезоне получил три желтые карточки в ПФЛ и одну — в РФПЛ.

— А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас — нет? — удивился Иванов.



— Выходит, праздник открытия стадиона удался?



— Конечно! Самое главное — результат.

Очень много разговоров велось о том, какое именно открытие сделать, я немного сомневался, когда предложили выступление гимнасток на церемонии. Все-таки где гимнастки, а где — футбол.

Но они так классно выступили! Никаких затяжек, долгих речей. Все лаконично и четко. А самое главное — победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение. Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.



— Победить чемпиона — особенный символизм?



— «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее.

— Увеличится ли финансирование команды, чтобы в дальнейшем вести борьбу за еврокубки?



— Можно говорить обо всем. Но мы все равно шаг за шагом двигаемся вперед. Я же 15 лет работаю в клубе. Когда мы начинали, сразу вылетели из первой лиги во вторую. Потом долго играли в первой лиге, а как вышли в РФПЛ, то сказали: «Мы здесь навсегда и надолго». Но пока сезон на сезон не приходится. Играем то уверенно, то не очень. Но этот сезон можно в актив занести — мы со всеми боролись, ни разу крупно не уступили. Потихоньку будем двигаться дальше. Моя мечта — Лига чемпионов. Пока я жив, дай бог, чтобы у нас это получилось! Ничего нереального нет.



— То есть мгновенного увеличения бюджета не планируется? Чтобы Шатова взять, который плачет…



— Ну зачем? А что он плачет? Он же по «Зениту» плачет, не по нам. А будет плакать по «Уралу», тогда мы будем думать.

— Вчера была резонансная история с Федором Смоловым, который заявил, что с нашим чемпионатом все понятно, если несправедливо показанную желтую ему не отменят. Что думаете об этом?



— Это история двоякая. Я видел эпизод — конечно, там не было карточки. Думаю, судьи должны думать. Ведь впереди суперматч между ЦСКА и «Краснодаром» — битва за Лигу чемпионов. Вот нас в прошлой игре оставили без Бикфалви. Я с судьей разговаривал, сказал ему: «Вторую карточку нужно давать тогда, когда тебе уже ногу оторвали. Нельзя просто так вторую показывать». Так же и здесь. Федор ничего не сделал, но если ты, судья, сомневаешься, то не должен показывать карточку.



— А что думаете про ее отмену?



— Лезем в дебри… Если разрешить отменять карточки, тогда после каждой игры будут подавать на их отмену. Мы бы тоже по Бикфалви подали протест, но есть регламент. Один раз у Акинфеева отменили, но там другая история была.

Я понимаю, когда желтую можно отменить, если не тому ее показали. А тут судья считает, что Федор симулировал. Но я Федю знаю — он у нас отыграл, в «Урале», мы его возродили. Он никогда не ныряет, никогда не симулирует.