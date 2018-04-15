Григорий Иванов: «Спартак» забрал протест. Вы что думаете, мы тут все пальцами деланы?
Президент «Урала» подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1) и высказался насчет желтой карточки Федора Смолова.
Президент «Урала» подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1) и высказался насчет желтой карточки Федора Смолова.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Екатеринбурга
Сначала Иванов продемонстрировал журналистам письмо из РФПЛ, в котором говорится о том, что полузащитник «Урала» Андрей Егорычев имеет право играть со «Спартаком», несмотря на то, что ранее в нынешнем сезоне получил три желтые карточки в ПФЛ и одну — в РФПЛ.
— А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас — нет? — удивился Иванов.
— Выходит, праздник открытия стадиона удался?
— Конечно! Самое главное — результат.
Но они так классно выступили! Никаких затяжек, долгих речей. Все лаконично и четко. А самое главное — победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение. Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.
— Победить чемпиона — особенный символизм?
— «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее.
— Увеличится ли финансирование команды, чтобы в дальнейшем вести борьбу за еврокубки?
— Можно говорить обо всем. Но мы все равно шаг за шагом двигаемся вперед. Я же 15 лет работаю в клубе. Когда мы начинали, сразу вылетели из первой лиги во вторую. Потом долго играли в первой лиге, а как вышли в РФПЛ, то сказали: «Мы здесь навсегда и надолго». Но пока сезон на сезон не приходится. Играем то уверенно, то не очень. Но этот сезон можно в актив занести — мы со всеми боролись, ни разу крупно не уступили. Потихоньку будем двигаться дальше. Моя мечта — Лига чемпионов. Пока я жив, дай бог, чтобы у нас это получилось! Ничего нереального нет.
— То есть мгновенного увеличения бюджета не планируется? Чтобы Шатова взять, который плачет…
— Ну зачем? А что он плачет? Он же по «Зениту» плачет, не по нам. А будет плакать по «Уралу», тогда мы будем думать.
— Вчера была резонансная история с Федором Смоловым, который заявил, что с нашим чемпионатом все понятно, если несправедливо показанную желтую ему не отменят. Что думаете об этом?
— Это история двоякая. Я видел эпизод — конечно, там не было карточки. Думаю, судьи должны думать. Ведь впереди суперматч между ЦСКА и «Краснодаром» — битва за Лигу чемпионов. Вот нас в прошлой игре оставили без Бикфалви. Я с судьей разговаривал, сказал ему: «Вторую карточку нужно давать тогда, когда тебе уже ногу оторвали. Нельзя просто так вторую показывать». Так же и здесь. Федор ничего не сделал, но если ты, судья, сомневаешься, то не должен показывать карточку.
— А что думаете про ее отмену?
— Лезем в дебри… Если разрешить отменять карточки, тогда после каждой игры будут подавать на их отмену. Мы бы тоже по Бикфалви подали протест, но есть регламент. Один раз у Акинфеева отменили, но там другая история была.
Молодые арбитры должны знать футболистов, изучать манеру их игры. Я на 100 процентов уверен, что Федя никогда не будет симулировать — никогда! Карточку дали несправедливо, но по поводу отмены — вопрос не ко мне.
— Станислав Черчесов, когда говорил о сборной, упомянул Владимира Ильина. Верите, что он может попасть в национальную команду?
— Я верю в Рому Емельянова. Как он здорово отыграл на позиции опорного полузащитника. Но мы в последнее время начали его наигрывать на позиции последнего защитника. Я бы Рому Емельянова рекомендовал главному тренеру сборной.
|Александр Тарханов
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|16
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)