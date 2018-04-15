Александр Тарханов: Главное, что чемпионом станет русский тренер. И более русская команда

Источник: Спорт-Экспресс

Специалист также добавил, что «шмели» рады одержать победу в день открытия стадиона.

— Интересный матч, мы атаковали, они атаковали, — сказал Тарханов. — Жаль, что пропустили один мяч. Рады, что выиграли в день открытия стадиона.

— Вы довольны игрой центральных защитников?

— Да.

— Вы согласны, что «Урал» смотрелся тактически гораздо более выигрышно, чем «Спартак»?

— Тактически смотрелись хорошо. Главное было не дать им развернуться в центральной зоне. Мы не дали им пространства, тактически хорошо сыграли, единоборств большинство выиграли.

— «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом?

— Если бы мы чемпионами стали, это одно дело. «Локомотив» мне менее интересен, но я рад за Семина, у нас хорошие отношения. И еще я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству. И более русская команда. (Улыбается.).

— Семин вам не звонил и не писал до или после матча?