Александр Тарханов: Главное, что чемпионом станет русский тренер. И более русская команда
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 26-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1) отметил, что его команда сыграла тактически хорошо.
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 26-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1) отметил, что его команда сыграла тактически хорошо.
Специалист также добавил, что «шмели» рады одержать победу в день открытия стадиона.
— Интересный матч, мы атаковали, они атаковали, — сказал Тарханов. — Жаль, что пропустили один мяч. Рады, что выиграли в день открытия стадиона.
— Вы довольны игрой центральных защитников?
— Да.
— Вы согласны, что «Урал» смотрелся тактически гораздо более выигрышно, чем «Спартак»?
— Тактически смотрелись хорошо. Главное было не дать им развернуться в центральной зоне. Мы не дали им пространства, тактически хорошо сыграли, единоборств большинство выиграли.
— «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом?
— Если бы мы чемпионами стали, это одно дело. «Локомотив» мне менее интересен, но я рад за Семина, у нас хорошие отношения. И еще я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству. И более русская команда. (Улыбается.).
— Семин вам не звонил и не писал до или после матча?
— Это секрет. (Алексей МАКСИМОВ).
|Александр Тарханов
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|16
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)