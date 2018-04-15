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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Тарханов: Главное, что чемпионом станет русский тренер. И более русская команда

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 26-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1) отметил, что его команда сыграла тактически хорошо.

Источник: Спорт-Экспресс

Специалист также добавил, что «шмели» рады одержать победу в день открытия стадиона.

— Интересный матч, мы атаковали, они атаковали, — сказал Тарханов. — Жаль, что пропустили один мяч. Рады, что выиграли в день открытия стадиона.

— Вы довольны игрой центральных защитников?

— Да.

— Вы согласны, что «Урал» смотрелся тактически гораздо более выигрышно, чем «Спартак»?

— Тактически смотрелись хорошо. Главное было не дать им развернуться в центральной зоне. Мы не дали им пространства, тактически хорошо сыграли, единоборств большинство выиграли.

— «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом?

— Если бы мы чемпионами стали, это одно дело. «Локомотив» мне менее интересен, но я рад за Семина, у нас хорошие отношения. И еще я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству. И более русская команда. (Улыбается.).

— Семин вам не звонил и не писал до или после матча?

— Это секрет. (Алексей МАКСИМОВ).

Урал 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак М
15.04.2018, 14:00 основной раунд: 26-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Массимо Каррера
Голы
37′ Эрик Бикфалви 6
88′ Отман Эль-Кабир (А. Егорычев, А. Фидлер) 58
10 Квинси Промес 90+1′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Вараздат Ароян 3
Доминик Динга 5
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 6
Артем Фидлер (к) 57
80′ Николай Димитров 17
Алексей Евсеев 94
80′ Владимир Ильин 18
86′ Игорь Портнягин 88
85′ Роман Емельянов 92
Андрей Егорычев 44
32 Артем Ребров
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов 74′
33 Никола Максимович
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 20′
11 Фернанду
3 Марко Петкович 64′
19 Александр Самедов
30 Софьян Ханни 59′
99 Педро Роша
8 Денис Глушаков (к) 77′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
16 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Красная карточка
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