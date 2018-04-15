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16:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» нанес поражение московскому «Спартаку» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу на обновленном стадионе «Екатеринбург Арена», который летом примет игры чемпионата мира-2018.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Мячи в составе победителей забили Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль Кабир (88-я). «Спартак» ответил голом Куинси Промеса в компенсированное время второго тайма.

Перед матчем состоялась официальная торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены», которая летом примет четыре встречи группового этапа чемпионата мира. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 1 апреля, тогда «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).

«Спартак» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Последний раз «красно-белые» проигрывали 19 августа 2017 года в домашнем матче седьмого тура с московским «Локомотивом» (3:4).

«Спартак» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от «Локомотива», который имеет игру в запасе. «Урал», в активе которого 33 очка, располагается на девятой строчке.

Урал 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак М
15.04.2018, 14:00 основной раунд: 26-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Массимо Каррера
Голы
37′ Эрик Бикфалви 6
88′ Отман Эль-Кабир (А. Егорычев, А. Фидлер) 58
10 Квинси Промес 90+1′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Вараздат Ароян 3
Доминик Динга 5
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 6
Артем Фидлер (к) 57
80′ Николай Димитров 17
Алексей Евсеев 94
80′ Владимир Ильин 18
86′ Игорь Портнягин 88
85′ Роман Емельянов 92
Андрей Егорычев 44
32 Артем Ребров
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов 74′
33 Никола Максимович
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 20′
11 Фернанду
3 Марко Петкович 64′
19 Александр Самедов
30 Софьян Ханни 59′
99 Педро Роша
8 Денис Глушаков (к) 77′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
16 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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