«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Мячи в составе победителей забили Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль Кабир (88-я). «Спартак» ответил голом Куинси Промеса в компенсированное время второго тайма.

Перед матчем состоялась официальная торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены», которая летом примет четыре встречи группового этапа чемпионата мира. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 1 апреля, тогда «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).

«Спартак» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Последний раз «красно-белые» проигрывали 19 августа 2017 года в домашнем матче седьмого тура с московским «Локомотивом» (3:4).