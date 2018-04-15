«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Мячи в составе победителей забили Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль Кабир (88-я). «Спартак» ответил голом Куинси Промеса в компенсированное время второго тайма.
Перед матчем состоялась официальная торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены», которая летом примет четыре встречи группового этапа чемпионата мира. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 1 апреля, тогда «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).
«Спартак» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Последний раз «красно-белые» проигрывали 19 августа 2017 года в домашнем матче седьмого тура с московским «Локомотивом» (3:4).
«Спартак» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от «Локомотива», который имеет игру в запасе. «Урал», в активе которого 33 очка, располагается на девятой строчке.