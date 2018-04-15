Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
«Урал» — «Спартак»: Петкович и Ханни сыграют с первых минут, Адриано — в запасе
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 26-го тура РФПЛ.
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 26-го тура РФПЛ.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков,
«Спартак»: Ребров, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Ханни, Зе Луиш.