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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Спартак»: Петкович и Ханни сыграют с первых минут, Адриано — в запасе

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 26-го тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин.

«Спартак»: Ребров, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Ханни, Зе Луиш.

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