«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

«Зенит» в субботу обыграл «Анжи» со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.
По итогам 12 домашних матчей санкт-петербургского клуба в премьер-лиге арену «сине-бело-голубых» посетили 528 099 зрителей, а средняя посещаемость составила 44 008 человек. Таким образом, «Зенит» стал недосягаем для ближайших преследователей. Он удержит лидерство в этом показателе до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости конкурентов.
В следующем матче 18 апреля петербуржцы примут дома московское «Динамо». Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице (25 игр, 45 очков).