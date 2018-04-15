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10:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в субботу обыграл «Анжи» со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

По итогам 12 домашних матчей санкт-петербургского клуба в премьер-лиге арену «сине-бело-голубых» посетили 528 099 зрителей, а средняя посещаемость составила 44 008 человек. Таким образом, «Зенит» стал недосягаем для ближайших преследователей. Он удержит лидерство в этом показателе до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости конкурентов.

В следующем матче 18 апреля петербуржцы примут дома московское «Динамо». Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице (25 игр, 45 очков).

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