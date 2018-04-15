Бутенко: Нельзя прямо сейчас менять регламент из-за карточки Смолову

«На чемпионатах мира или Европы никому карточку не отменяли. В регламенте чемпионата мира написано, что перед полуфиналами все карточки сгорают. Это правильно, потому что полуфинал и финал — вершина пирамиды, на которую сначала четыре, а потом две команды взобрались.

Мы тоже играем по утверждённому регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Мы обо всём договорились на берегу. А тут плывём на шикарном пароходе, вдруг что-то идёт не так, и мы сразу давай его разворачивать. Вернулись к берегу, и что заново станем там договариваться? Так делать, на мой взгляд, нельзя. Иначе, если мы отменим решению по Смолову, то любую другую неправильную карточку тоже надо отменять, — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.