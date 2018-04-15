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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Бутенко: Нельзя прямо сейчас менять регламент из-за карточки Смолову

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал ситуацию с жёлтой карточкой нападающему Фёдору Смолову, которую он получил за симуляцию в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

Источник: РИА "Новости"

«На чемпионатах мира или Европы никому карточку не отменяли. В регламенте чемпионата мира написано, что перед полуфиналами все карточки сгорают. Это правильно, потому что полуфинал и финал — вершина пирамиды, на которую сначала четыре, а потом две команды взобрались.

Мы тоже играем по утверждённому регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Мы обо всём договорились на берегу. А тут плывём на шикарном пароходе, вдруг что-то идёт не так, и мы сразу давай его разворачивать. Вернулись к берегу, и что заново станем там договариваться? Так делать, на мой взгляд, нельзя. Иначе, если мы отменим решению по Смолову, то любую другую неправильную карточку тоже надо отменять, — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
14.04.2018, 19:00 Зрители: 19667 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Миодраг Божович
Голы
4′ Виктор Классон (К. Рамирес, Вандерсон Масиэл) 16
23′ Сергей Петров (Ф. Смолов) 98
86′ Рикардо Лаборде (Ю. Газинский) 21
Составы
Андрей Синицын 88
81′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
90+2′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
34′ Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
74′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
59′ 61′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Роман Шишкин 30
72′ Вандерсон Масиэл 7
Рикардо Лаборде 21
36 Михаил Левашов
14 Анри Хагуш 57′
21 Виктор Альварес
52 Иван Новосельцев
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу 42′
71 Александр Денисов
9 Кирилл Комбаров (к) 66′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов 56′ 8′
20 Горан Чаушич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
16 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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