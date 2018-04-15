«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия «Екатеринбург-Арены»

Источник: РИА "Новости"

«Екатеринбург-Арена» 1 апреля уже принимала тестовый матч в рамках чемпионата России, когда «Урал» и «Рубин» сыграли вничью — 1:1. Если на игру с казанским клубом смогли попасть лишь 18 тысяч болельщиков, то на встрече со «Спартаком» билеты будут продаваться уже на все места стадиона, так что ожидается присутствие более 30 тысяч зрителей.

Матчу, который запланирован на 14:00 мск, будет предшествовать церемония открытия стадиона, а «Урал» получит символический ключ от новой арены.

К чемпионату мира на уральском стадионе возведены временные трибуны, которые увеличили его вместимость до 35 тысяч зрителей. Впоследствии они будут демонтированы, стадион будет вмещать 23 тысячи болельщиков.

«Спартак» приехал в Екатеринбург в ранге одного из претендентов на золотые медали, при этом лидирующий в чемпионате страны «Локомотив» свой матч провел накануне, разгромив «Динамо» (4:0) и увеличив отрыв до пяти очков. Беспроигрышная серия «Спартака» в чемпионате составляет уже 18 матчей, весной же подопечные Массимо Карреры одержали четыре победы подряд. «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, где в среду сыграет против «Тосно». Вернул себе голевое чутье и Квинси Промес, который сделал хет-трик в предыдущем туре с «Анжи» (4:1).

«Уралом» руководит бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов, который в начале 90-х годов входил в штаб Олега Романцева. Уральцы вновь ведут борьбу за выживание, при этом три последних матча команда не проиграла. Против «Спартака» не сыграют из-за дисквалификации центральный защитник Грегор Балажиц и хавбек Андрей Егорычев, который начинал сезон во втором дивизионе в составе «Носты» из Новотроицка.

Главным арбитром матча «Урал» — «Спартак» назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

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Семак против ЦСКА

В 16:30 мск ЦСКА сыграет в гостях с «Уфой», которую возглавляет бывший футболист армейцев Сергей Семак. Он является единственным футболистом, который становился чемпионом России в составах трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита», но большую часть карьеры Семак провел именно в составе армейцев, где выступал с 1994 по 2004 год. «Уфа» потерпела два поражения подряд. При этом уфимцы дали бой ЦСКА в осеннем матче первого круга, сыграв в Москве со счетом 0:0, а в случае домашней победы над армейцами вернутся на шестое место.

ЦСКА в четверг выбыл из Лиги Европы, где оставался последним представителем России, в четвертьфинале армейцы не сумели пройти английский «Арсенал». Неудачно сыграл ЦСКА и в последнем матче чемпионата, на своем поле уступив «Динамо» (1:2). После этого поражения подопечные Виктора Гончаренко практически лишились шансов побороться за чемпионство, отставание от «Локомотива» составляет уже 11 очков, а задача армейцев на концовку сезона — получить путевку в Лигу чемпионов, для чего необходимо занимать второе или третье места.

Главный арбитр матча на уфимском стадионе «Нефтяник» — Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова. Дисквалифицирован полузащитник хозяев Веролюб Салатич.

26-й тур стартовал в пятницу, когда «Ахмат» победил «Тосно» (1:0). В субботу «Амкар» проиграл «Рубину» (0:3), «Динамо» — «Локомотиву» (0:4), «Зенит» выиграл у «Анжи» (1:0), а «Краснодар» разгромил «Арсенал» (3:0).

В турнирной таблице лидирует «Локомотив», набравший 55 очков после 25 матчей. В активе «Спартака» 50 очков (25), 47 очков у «Краснодара» (26), 45 — у «Зенита» (25). ЦСКА набрал 44 очка по итогам 24 матчей.

Тестовый матч на «Ростов-Арене»

Вместимость «Ростов-Арены» во время чемпионата мира будет 45 тысяч зрителей, в июне здесь пройдут пять матчей турнира, в том числе и одна встреча 1/8 финала. Впоследствии вместимость стадиона также будет уменьшена, при этом на тестовой игре между «Ростовом» и «СКА- Хабаровском» смогут присутствовать лишь 13 тысяч болельщиков.

Для «Ростова» игра против хабаровчан представляется едва ли не ключевой. После назначения главным тренером Валерия Карпина южане пока не выиграли ни разу, набрав в пяти матчах лишь два очка и опустившись в зону переходных матчей. Однако играл «Ростов» против команд из первой шестерки, а сейчас получил возможность показать себя против аутсайдера.

Хабаровский клуб весной выступает даже хуже ростовчан, лишь одно очко при отсутствии забитых мячей, что уже стоило работы Ринату Билялетдинову, которого сменил Сергей Передня. Спастись от вылета «СКА-Хабаровск» может лишь при невероятном стечении обстоятельств.