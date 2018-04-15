ФК «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
В Новосибирске дети проплыли на льдине 2 км, пока их не спасли
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.04
Тоттенхэм Хотспур1
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
14.04
Атлетик2
Депортиво3
Футбол. Зарубежный
14.04
Аталанта0
Интер0
Футбол. Зарубежный
14.04
Лилль2
Генгам2
Футбол. Зарубежный
14.04
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
14.04
Нант1
Дижон1
Футбол. Зарубежный
14.04
Страсбур0
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
14.04
Ренн1
Метц2
Футбол. Зарубежный
14.04
Ливерпуль3
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
14.04
Бавария5
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
14.04
Леганес1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
14.04
Лас-Пальмас0
Реал Сосьедад1
Футбол. Премьер-лига
14.04
Краснодар3
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14.04
Дженоа1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
14.04
Кьево0
Торино0
Футбол. Зарубежный
14.04
Лион3
Амьен0
Футбол. Зарубежный
14.04
Барселона2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
14.04
Хаддерсфилд1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
14.04
Кристал Пэлас3
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
14.04
Бернли2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
14.04
Суонси1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
14.04
Шахтер Д0
Динамо К1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
Футбол. Премьер-лига
14.04
Зенит1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
14.04
Герта2
Кельн1
Футбол. Зарубежный
14.04
Хоффенхайм2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
14.04
Байер4
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
14.04
Штутгарт1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
14.04
Кальяри2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Алавес
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак М
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14.04
Саутгемптон2
Челси3
Футбол. Премьер-лига
14.04
Динамо М0
Локомотив М4
Футбол. Зарубежный
14.04
Севилья2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
14.04
Мариуполь2
Верес0
Все события
СМИ: В РФ ответили на удары США по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Ак Барс» выиграл в первом финальном матче Кубка Гагарина
«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две передачи
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
01:22 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

ТАСС, 15 апреля. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» установил рекорд по средней посещаемости в одном сезоне чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По результатам 12 домашних матчей в чемпионате России сезона-2017/18 стадион «Санкт-Петербург» посетило в общей сложности 528 099 человек, средняя посещаемость составила 44 008 человек. Таким образом, по этому показателю санкт- петербургский клуб стал недосягаем для ближайших преследователей и сохранит лидерство до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости стадионов остальных команд.

Предыдущий рекорд принадлежал владикавказскому клубу «Спартак-Алания» и был установлен в чемпионском сезоне 1995 года. Средняя посещаемость стадиона «Спартак» во Владикавказе в том сезоне составила 33 467 болельщиков. Третье место по этому показателю занимает московский «Спартак» — 32 760 зрителей в сезоне-2016/17.

Кроме того, «Зенит» находится на 32-м месте в списке самых посещаемых клубов европейских чемпионатов в текущем сезоне.

Вместимость стадион «Санкт-Петербург» составляет 56196 человек, на время чемпионата мира по футболу в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля, количество мест для болельщиков увеличится до 68 172 человек.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона
Судейский скандал со Смоловым в Краснодаре. Все подробности
«Ак Барс» выиграл в первом финальном матче Кубка Гагарина
«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две передачи
Ковальчук отказался, а Шипачёв не нужен на ЧМ? Состав сборной РФ
Манчини: «Зениту» нужно было брать Месси или Роналду
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Спорт-Экспресс
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь