ФК «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

По результатам 12 домашних матчей в чемпионате России сезона-2017/18 стадион «Санкт-Петербург» посетило в общей сложности 528 099 человек, средняя посещаемость составила 44 008 человек. Таким образом, по этому показателю санкт- петербургский клуб стал недосягаем для ближайших преследователей и сохранит лидерство до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости стадионов остальных команд.

Предыдущий рекорд принадлежал владикавказскому клубу «Спартак-Алания» и был установлен в чемпионском сезоне 1995 года. Средняя посещаемость стадиона «Спартак» во Владикавказе в том сезоне составила 33 467 болельщиков. Третье место по этому показателю занимает московский «Спартак» — 32 760 зрителей в сезоне-2016/17.

Кроме того, «Зенит» находится на 32-м месте в списке самых посещаемых клубов европейских чемпионатов в текущем сезоне.