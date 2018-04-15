Судейский скандал со Смоловым в Краснодаре. Все подробности

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» грубейшую ошибку совершил арбитр Артем Чистяков, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Хагуш ударил Смолова по ноге и сбил его. Но судья почему-то решил, что нападающий «быков» симулировал фол, и наказал его желтой карточкой.

При этом, как отмечает эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров, Чистяков своими действиями фактически спровоцировал Смолова на удаление — тот в ответ на вынесенное ему предупреждение покрутил пальцем у виска. Достать красную карточку рефери не решился.

Желтая карточка стала для нападающего «Краснодара» четвертой в этом чемпионате, поэтому он пропустит игру 27-го тура премьер-лиги с ЦСКА, результат которого имеет огромное значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов-2018/19. По регламенту КДК РФС не сможет отменить предупреждение Смолова.

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ЧТО СКАЗАЛ СМОЛОВ

Нападающий «Краснодара», комментируя эпизод, отметил, что никогда прежде не говорил про судейство, но здесь молчать не готов:

— Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах, и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю — у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел, и ему кажется, что я симулировал. В трех метрах стоял!

— Было уже разъяснение, что можно отменить только красные карточки, но не желтые, в соответствии с регламентом.

— А, ну отлично, все понятно тогда. Молодцы у нас. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.

— Не считаете ли, что вам умышленно дали желтую карточку?

— Но, а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу Чемпионов, где больше дадут денег, и у нас равное количество очков, следующий матч с ним. Совпадение? Я сомневаюсь. Судья стоит в трех метрах, видит, что бьют по ногам!

— Вы общались с ним и после эпизода сразу, и в перерыве, когда уходили. Какое объяснение было от судьи?

— Он говорит: «Я увидел, что ты симулировал». Я говорю: «Как ты мог видеть, что я симулирую, если ты стоишь в трех метрах? Вот, посмотри, у меня на бутсах дырка от шипа». «Но мне показалось, ты упал картинно». Я ни разу в симуляциях замечен не был! Никогда не падаю, когда нет этого. Молодец судья, пятерка ему.

— Федор, не переживаете, что вам потом попробуют отомстить судьи?

— Пусть сами себе мстят. Если он не видит ничего…

ЧТО СКАЗАЛИ ИГРОКИ «КРАСНОДАРА»

Роман Шишкин, защитник:

— Конечно же, это потеря. Сейчас смотрели момент, там незаслуженная желтая карточка, чистый пенальти. Раз так сложилось, будем как-то выкарабкиваться. Думаю, тренер найдет выход.

Виктор Классон, полузащитник:

— Это потеря для всей нашей команды. Нам без Смолова будет очень сложно в следующем матче. Но в настоящий момент нас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку, и, может быть, есть вариант ее каким-то образом отменить. Это решение арбитра, это на его совести, но тем не менее что-нибудь нужно сделать. Нужно ли подавать протест? Да, я думаю, даже если есть небольшой шанс успеха, нужно использовать любой.

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РЕАКЦИЯ ЭКСПЕРТОВ

Александр Бобров, эксперт «СЭ» по судейству:

— Судья Артем Чистяков, совершивший грубейшую ошибку в матче 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» (3:0), вообще не должен был в апреле работать в премьер-лиге и обслуживать сегодняшнюю игру.

Причина банальна. Месяц назад, 10 марта, Чистяков судил игру 27-тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» — «Оренбург» (1:0). Победный гол был забит в самом конце матча. Сразу после этого главный тренер «Луча» Александр Григорян отправился через все поле к противоположной трибуне. Решил выяснить отношения с фанатами, которые его оскорбляли. Григоряна остановили собственные игроки. Некоторое время он гулял по полю — на глазах у Чистякова. Затем ушел, но вскоре еще раз вернулся.

По данным «СЭ», позднее выяснилось, что арбитр не указал данный инцидент в протоколе и не описал в рапорте. За подобный проступок (неуказание/сокрытие фактов недисциплинированного поведения тренера одной из команд) ровно год назад был сурово наказан Тимур Арсланбеков. Руководство департамента судейства и инспектирования РФС отстранило его до конца сезона.

Чистяков же почему-то продолжил работу. И получил назначение на игру в Краснодаре. И ошибочно не назначил пенальти. И наказал Смолова за симуляцию.

Сергей Хусаинов, бывший футбольный арбитр: