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01:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судейский скандал со Смоловым в Краснодаре. Все подробности

Арбитр ошибочно наказал нападающего предупреждением, из-за чего он пропустит важную игру с ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» грубейшую ошибку совершил арбитр Артем Чистяков, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Хагуш ударил Смолова по ноге и сбил его. Но судья почему-то решил, что нападающий «быков» симулировал фол, и наказал его желтой карточкой.

При этом, как отмечает эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров, Чистяков своими действиями фактически спровоцировал Смолова на удаление — тот в ответ на вынесенное ему предупреждение покрутил пальцем у виска. Достать красную карточку рефери не решился.

Желтая карточка стала для нападающего «Краснодара» четвертой в этом чемпионате, поэтому он пропустит игру 27-го тура премьер-лиги с ЦСКА, результат которого имеет огромное значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов-2018/19. По регламенту КДК РФС не сможет отменить предупреждение Смолова.

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ЧТО СКАЗАЛ СМОЛОВ

Нападающий «Краснодара», комментируя эпизод, отметил, что никогда прежде не говорил про судейство, но здесь молчать не готов:

— Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах, и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю — у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел, и ему кажется, что я симулировал. В трех метрах стоял!

— Было уже разъяснение, что можно отменить только красные карточки, но не желтые, в соответствии с регламентом.

— А, ну отлично, все понятно тогда. Молодцы у нас. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.

— Не считаете ли, что вам умышленно дали желтую карточку?

— Но, а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу Чемпионов, где больше дадут денег, и у нас равное количество очков, следующий матч с ним. Совпадение? Я сомневаюсь. Судья стоит в трех метрах, видит, что бьют по ногам!

— Вы общались с ним и после эпизода сразу, и в перерыве, когда уходили. Какое объяснение было от судьи?

— Он говорит: «Я увидел, что ты симулировал». Я говорю: «Как ты мог видеть, что я симулирую, если ты стоишь в трех метрах? Вот, посмотри, у меня на бутсах дырка от шипа». «Но мне показалось, ты упал картинно». Я ни разу в симуляциях замечен не был! Никогда не падаю, когда нет этого. Молодец судья, пятерка ему.

— Федор, не переживаете, что вам потом попробуют отомстить судьи?

— Пусть сами себе мстят. Если он не видит ничего…

ЧТО СКАЗАЛИ ИГРОКИ «КРАСНОДАРА»

Роман Шишкин, защитник:

— Конечно же, это потеря. Сейчас смотрели момент, там незаслуженная желтая карточка, чистый пенальти. Раз так сложилось, будем как-то выкарабкиваться. Думаю, тренер найдет выход.

Виктор Классон, полузащитник:

— Это потеря для всей нашей команды. Нам без Смолова будет очень сложно в следующем матче. Но в настоящий момент нас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку, и, может быть, есть вариант ее каким-то образом отменить. Это решение арбитра, это на его совести, но тем не менее что-нибудь нужно сделать. Нужно ли подавать протест? Да, я думаю, даже если есть небольшой шанс успеха, нужно использовать любой.

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РЕАКЦИЯ ЭКСПЕРТОВ

Александр Бобров, эксперт «СЭ» по судейству:

— Судья Артем Чистяков, совершивший грубейшую ошибку в матче 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» (3:0), вообще не должен был в апреле работать в премьер-лиге и обслуживать сегодняшнюю игру.

Причина банальна. Месяц назад, 10 марта, Чистяков судил игру 27-тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» — «Оренбург» (1:0). Победный гол был забит в самом конце матча. Сразу после этого главный тренер «Луча» Александр Григорян отправился через все поле к противоположной трибуне. Решил выяснить отношения с фанатами, которые его оскорбляли. Григоряна остановили собственные игроки. Некоторое время он гулял по полю — на глазах у Чистякова. Затем ушел, но вскоре еще раз вернулся.

По данным «СЭ», позднее выяснилось, что арбитр не указал данный инцидент в протоколе и не описал в рапорте. За подобный проступок (неуказание/сокрытие фактов недисциплинированного поведения тренера одной из команд) ровно год назад был сурово наказан Тимур Арсланбеков. Руководство департамента судейства и инспектирования РФС отстранило его до конца сезона.

Чистяков же почему-то продолжил работу. И получил назначение на игру в Краснодаре. И ошибочно не назначил пенальти. И наказал Смолова за симуляцию.

Сергей Хусаинов, бывший футбольный арбитр:

— Считаю, судья не просто так показал карточку Смолову. На мой взгляд, здесь речь может идти об определенном заказе. Я не конкретизирую. Но похоже на то. В свое время Казьменко так поступил в отношении Эменике. Очень жаль… Во втором круге судьи обычно начинают влиять на судьбы, результаты матчей. Стечение обстоятельств? Нет, не думаю. Человек же знает правила игры, знает, какие могут последствия. Тем более показывать такие карточки в конце чемпионата…

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
14.04.2018, 19:00 Зрители: 19667 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Миодраг Божович
Голы
4′ Виктор Классон (К. Рамирес, Вандерсон Масиэл) 16
23′ Сергей Петров (Ф. Смолов) 98
86′ Рикардо Лаборде (Ю. Газинский) 21
Составы
Андрей Синицын 88
81′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
90+2′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
34′ Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
74′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
59′ 61′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Роман Шишкин 30
72′ Вандерсон Масиэл 7
Рикардо Лаборде 21
36 Михаил Левашов
14 Анри Хагуш 57′
21 Виктор Альварес
52 Иван Новосельцев
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу 42′
71 Александр Денисов
9 Кирилл Комбаров (к) 66′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов 56′ 8′
20 Горан Чаушич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
16 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
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