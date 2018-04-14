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22:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судья Чистяков, ты что натворил?! «Краснодар» разгромил Дзюбу, но лишился Смолова

«Быки» уверенно и красиво разобрались дома с «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура РФПЛ, и как минимум до воскресенья поднялись на лигочемпионское третье место. Но из-за грубой ошибки арбитра лишились на следующий важнейший матч с ЦСКА своей главной звезды — Федора Смолова.

Источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» всерьез претендует на шестое место, которое в случае победы в Кубке России «Спартака» даст путевку в Лигу Европы.

Но календарь у туляков такой, что в их попадание в шестерку не верится. После «Краснодара» будет «Зенит», потом «передышка» в лице «Анжи» и дальше сумасшедшая концовка сезона — встречи с ЦСКА и «Локомотивом».

И дело не только в именах соперников, а в игровых проблемах самих «канониров». Против «быков» «Арсенал» откровенно слабо выглядел впереди. Получше, чем в недавнем проигранном матче с «Динамо», но все равно не то. Миодраг Божович делает ставку на Дзюбу, но это не всегда себя оправдывает.

Всё! «Горожане» одерживают крупную победу дома! Первую домашнюю викторию при Мураде Мусаеве! Стадион скандирует «молодцы», провожая футболистов с поля! Авторами голов стали Виктор Классон, Сергей Петров и Рикардо Лаборде!

На арендованного у «Зенита» форварда шло много забросов, сам он опускался за мячом глубже, но что на выходе? Фланги туляков работали плохо, в центре «Краснодар» тоже доминировал. В итоге вспомнить можно только один опасный эпизод, когда Рамирес подтолкнул убегавшего один на один с вратарем Дзюбу. Артем сначала на ногах устоял, но спустя пару шагов все-таки рухнул. Как следствие — ни пенальти, ни удара.

Да и безотносительно Дзюбы «Арсеналу» матч не удался. Пару раз Синицыну пришлось серьезно потрудиться после ударов Кангвы и Ткачева, но победа «Краснодара» получилась безоговорочной.

Правда, во втором тайме хозяева сбавили обороты, но это простительно, если учесть, какую шикарную первую половину они выдали. «Краснодар» провел, возможно, лучшие 45 минут в сезоне с точки зрения эффектной, комбинационной игры. Быстрый гол Классона, положившего корпус и ударившего с лету — шедевр. Хитрющий голевой пас Смолова на Петрова — прелесть.

Наверное, наивно полагать, что Мурад Мусаев мог серьезно что-то изменить в футболе команды после увольнения Игоря Шалимова. Но факт остается фактом: таких побед над грандами на характере, как в прошлом туре в гостях над «Зенитом», при Шалимове в этом сезоне не случалось (и не на характере тоже не было), а теперь вот такой атакующий спектакль — а это именно то, что нужно Сергею Галицкому. И это то, за что «Краснодар» за годы своего существования в премьер-лиги снискал любовь или как минимум симпатию болельщиков по всей стране.

Тут бы спрогнозировать, что такими темпами «быки», наконец-то, попадут в Лигу чемпионов, но… Главным эпизодом матча стали в итоге не красивые голы, а вопиющая ошибка судьи Чистякова. Вместо того, чтобы назначить очевидный пенальти в ворота «Арсенала» за фол Хагуша на Смолове, арбитр каким-то невероятным образом углядел в действиях лучшего бомбардира последних двух сезонов симуляцию и показал ему желтую карточку. А она для Смолова четвертая по счету, и игру с ЦСКА он пропустит. Скандал. Но с другой стороны, возможность еще лучше узнать, что за тренер Мусаев. Вдруг и без Смолова справится?

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
14.04.2018, 19:00 Зрители: 19667 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Миодраг Божович
Голы
4′ Виктор Классон (К. Рамирес, Вандерсон Масиэл) 16
23′ Сергей Петров (Ф. Смолов) 98
86′ Рикардо Лаборде (Ю. Газинский) 21
Составы
Андрей Синицын 88
81′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
90+2′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
34′ Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
74′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
59′ 61′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Роман Шишкин 30
72′ Вандерсон Масиэл 7
Рикардо Лаборде 21
36 Михаил Левашов
14 Анри Хагуш 57′
21 Виктор Альварес
52 Иван Новосельцев
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу 42′
71 Александр Денисов
9 Кирилл Комбаров (к) 66′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов 56′ 8′
20 Горан Чаушич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
16 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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