Судья Чистяков, ты что натворил?! «Краснодар» разгромил Дзюбу, но лишился Смолова
«Быки» уверенно и красиво разобрались дома с «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура РФПЛ, и как минимум до воскресенья поднялись на лигочемпионское третье место. Но
«Быки» уверенно и красиво разобрались дома с «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура РФПЛ, и как минимум до воскресенья поднялись на лигочемпионское третье место. Но
«Арсенал» всерьез претендует на шестое место, которое в случае победы в Кубке России «Спартака» даст путевку в Лигу Европы.
Но календарь у туляков такой, что в их попадание в шестерку не верится. После «Краснодара» будет «Зенит», потом «передышка» в лице «Анжи» и дальше сумасшедшая концовка сезона — встречи с ЦСКА и «Локомотивом».
И дело не только в именах соперников, а в игровых проблемах самих «канониров». Против «быков» «Арсенал» откровенно слабо выглядел впереди. Получше, чем в недавнем проигранном матче с «Динамо», но все равно не то. Миодраг Божович делает ставку на Дзюбу, но это не всегда себя оправдывает.
Всё! «Горожане» одерживают крупную победу дома! Первую домашнюю викторию при Мураде Мусаеве! Стадион скандирует «молодцы», провожая футболистов с поля! Авторами голов стали Виктор Классон, Сергей Петров и Рикардо Лаборде!
На арендованного у «Зенита» форварда шло много забросов, сам он опускался за мячом глубже, но что на выходе? Фланги туляков работали плохо, в центре «Краснодар» тоже доминировал. В итоге вспомнить можно только один опасный эпизод, когда Рамирес подтолкнул убегавшего один на один с вратарем Дзюбу. Артем сначала на ногах устоял, но спустя пару шагов
Да и безотносительно Дзюбы «Арсеналу» матч не удался. Пару раз Синицыну пришлось серьезно потрудиться после ударов Кангвы и Ткачева, но победа «Краснодара» получилась безоговорочной.
Правда, во втором тайме хозяева сбавили обороты, но это простительно, если учесть, какую шикарную первую половину они выдали. «Краснодар» провел, возможно, лучшие 45 минут в сезоне с точки зрения эффектной, комбинационной игры. Быстрый гол Классона, положившего корпус и ударившего с лету — шедевр. Хитрющий голевой пас Смолова на Петрова — прелесть.
Наверное, наивно полагать, что Мурад Мусаев мог серьезно
Тут бы спрогнозировать, что такими темпами «быки»,
|Мурад Мусаев
|Миодраг Божович
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)