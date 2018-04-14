«Краснодар» победил «Арсенал» и поднялся на третье место в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Виктор Классон (4-я минута), Сергей Петров (23) и Рикардо Лаборде (86).

«Краснодар» провел 400-й официальный матч во всех турнирах (194 победы, 110 поражений и 96 ничьих).

Нападающий хозяев Федор Смолов получил предупреждение в первом тайме за симуляцию и из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч чемпионата.

Встреча первого круга между этими командами завершилась победой «Арсенала» (1:0).

В турнирной таблице «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 47 очков после 26 матчей, «Арсенал» с 35 очками в 26 встречах идет шестым. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), вторым идет московский «Спартак» (50 очков, 25 матчей), четвертым — санкт-петербургский «Зенит» (45 очков; 25 матчей).