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21:14 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» победил «Арсенал» и поднялся на третье место в чемпионате России

ТАСС, 14 апреля. «Краснодар» со счетом 3:0 одержал победу над тульским «Арсеналом» в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Виктор Классон (4-я минута), Сергей Петров (23) и Рикардо Лаборде (86).

«Краснодар» провел 400-й официальный матч во всех турнирах (194 победы, 110 поражений и 96 ничьих).

Нападающий хозяев Федор Смолов получил предупреждение в первом тайме за симуляцию и из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч чемпионата.

Встреча первого круга между этими командами завершилась победой «Арсенала» (1:0).

В турнирной таблице «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 47 очков после 26 матчей, «Арсенал» с 35 очками в 26 встречах идет шестым. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), вторым идет московский «Спартак» (50 очков, 25 матчей), четвертым — санкт-петербургский «Зенит» (45 очков; 25 матчей).

В следующем матче «Краснодар» 22 апреля на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Арсенал» в тот же день примет «Зенит».

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
14.04.2018, 19:00 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Миодраг Божович
Голы
4′ Виктор Классон (К. Рамирес, Вандерсон Масиэл) 16
23′ Сергей Петров (Ф. Смолов) 98
86′ Рикардо Лаборде (Ю. Газинский) 21
Составы
Андрей Синицын 88
81′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
90+2′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
34′ Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
74′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
59′ 61′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Роман Шишкин 30
72′ Вандерсон Масиэл 7
Рикардо Лаборде 21
36 Михаил Левашов
14 Анри Хагуш 58′
21 Виктор Альварес
52 Иван Новосельцев
11 Сергей Ткачев
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу 43′
71 Александр Денисов
9 Кирилл Комбаров (к) 66′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов 56′ 8′
20 Горан Чаушич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
16 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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