«Чтобы улучшить атаку “Зенита”, нужно было брать Месси или Роналду». Манчини снова жжет

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Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга

— Мы почти не давали сопернику возможность создавать моменты, они появились только в конце, когда пошли навесы, — начал Манчини. — Но и эти моменты нам удалось нейтрализовать.

— Почему вы решили поставить трех центральных защитников, и довольны ли вы такой игрой?

— Это лишь один из вариантов, можем действовать и в четыре, просто хотели сохранить компактность. Я доволен.

— Вы все еще настаиваете на том, что «Зенит» участвует в чемпионской гонке?

— Сейчас шансов выиграть титул практически нет, последние потеряны во встрече с «Краснодаром», когда нужно было побеждать. Сейчас уже сложно добраться до «Локомотива».

— Думаю, он выбыл до конца сезона. У него довольно серьезная травма.

— Почему Кузяев снова не вышел?

— Если бы Далер был в состоянии сыграть, он бы появился на поле. У Кузяева все еще травма. На первый взгляд, несерьезная: растяжение связок. Обычно футболисты восстанавливаются от подобных повреждений неделю, а Кузяев — уже 40 дней. Это большая проблема для нас.

— Как прошел ваш визит в Рим? Встречались ли вы после возвращения из Италии с руководством клуба?

— В Рим я ездил, чтобы повидаться со своими детьми — двое из них живут там. Кроме того, навестил Кокорина и Мамману, которые продолжают восстановление от травм в местной клинике. После возвращения никакой встречи с руководством не было. Мы и так много говорили, сейчас нечего обсуждать.

— Вы часто критикуете Заболотного. Когда Антон выйдет на нужный уровень?

— Не считаю, что критикую Заболотного. Разве это так? Я говорил, что у нас есть проблемы с нападением, что не можем забить. Антон испытывает проблемы, потому что он недавно стал выступать в премьер-лиге. Ему нужно еще много работать, чтобы повышать свой уровень. Невозможно, чтобы футболист, которого взяли из «Тосно», сразу заиграл блестяще. Если бы не случилось травмы Кокорина, то Заболотный, скорее всего, находился бы на скамейке. Он бы тренировался и доказывал, что достоин основы.

— Заболотный считает, что ваша речь о болл-боях, которые могли бы забить в прошлом матче, адресована ему…

— Мне все равно, что думает Заболотный. Для меня важно, что он и Дриусси делают на тренировках. Им нужно улучшать игру, с футбольной точки зрения они еще маленькие мальчики. Не прав тот, кто считал, что Заболотный забьет 15−30 голов за весну. Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», надо было приобрести Месси или Криштиану Роналду.

ВАДИМ СКРИПЧЕНКО: «ЗЕНИТ» ТЯНУЛ ВРЕМЯ. ЭТО НЕ СВОЙСТВЕННО ТАКОЙ КОМАНДЕ

— Выдержали план на игру с первой до последней минуты, — начал главный тренер «Анжи». — В первом тайме мы пропустили со «стандарта». Знали, что соперник продуктивно действует в таких ситуациях, строит игру через фланговые подачи, Заболотный неплох на втором этаже. Количество угловых у наших ворот в первом тайме настораживает — почему мы столько позволили сопернику? После перерыва нужно было отыгрываться, имелись неплохие предпосылки, но исполнительское мастерство пока нам не позволяет забивать. После выхода Полоза «Зенит» стал строить игру на контратаках, пошёл более открытый футбол. Отмечу, что ребята план выдержали, старались. В конце матча «Зенит» тянул время, и мне кажется, это не свойственно такой команде. Есть удовлетворение от игры, от результата — нет. Хозяева не произвели на меня впечатления.

— Как вы перестроили игру во втором тайме?