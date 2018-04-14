«Манчини может говорить прессе, что хочет». Игроки «Зенита» не замечают критики
Полуяхтов ждал от «Зенита» большего, Кузяев готов играть, Лодыгин грустит, а Заболотный показывает пример профессионализма.
Полуяхтов ждал от «Зенита» большего, Кузяев готов играть, Лодыгин грустит, а Заболотный показывает пример профессионализма.
Первым в миксте появился Юрий Лодыгин. Несмотря на победу, он был очень грустным. Может, переживал травму партнера по «Зениту» Андрея Лунева, а может — расстроился
В это время на
— Далер, как здоровье?
— Здоровье нормально.
— Готовы играть?
— … да, — после долгой паузы ответил полузащитник.
Первым на общение с прессой согласился Доменико Кришито, но отвечал он очень скучно.
— Это был тяжелый матч, после забитого гола мы много оборонялись.
— Есть мнение, что «Зениту» стоило забить больше, как минимум
— Да, в этом наша проблема, нам трудно забивать. У нас осталось пять игр, во всех нам нужно победить.
— Ваш следующий матч уже через несколько дней, в среду с «Динамо».
— Мы должны быть к нему готовы, мы ведь проводим эту встречу тоже дома, и она для нас очень важна.
В общем, скучно. Посмотрите лучше видео, как сын Доменико ждет папу.
У Михи Мевли козыря в виде ребенка не было — его дочь еще слишком мала для футбола. Но в степени скучности послематчевого комментария он не уступает капитану «Зенита».
— Мы выиграли, поэтому чувствую себя отлично. Бывают дни, когда мы играем хорошо, но не побеждаем. Сегодня наша игра была нелучшей, зато мы выиграли. Это футбол.
— Почему «Зенит» не играл так хорошо?
— Нам надо действовать лучше, однако на данный момент очки важнее, чем игра.
Зато отличился Антон Заболотный: отмечаем профессионализм форварда
— Самое главное, что победили. Игра есть, но есть и куда стремиться.
— Что нужно улучшить?
— Надо улучшать во всех компонентах, в командной игре.
— То, что Манчини практически точно уйдет, влияет на команду?
— Откуда такие слухи? Я ничего не знаю, у нас в раздевалке нет таких слухов.
— Вас поменяли
— Да, легкое повреждение, но незначительное.
— Вы
— У нас была хорошая игра, хотел продолжить. К сожалению, здоровье не дало.
— Сильно расстроились, когда прочитала слова Манчини о вашей игре?
— Я не читаю прессу, у нас в раздевалке совсем другое настроение. Он может говорить в прессе что хочет, но в раздевалке он говорит совсем другое, подбадривает. Лично меня он не критиковал, всю команду в общем.
— Какая атмосфера в команде? Тренер постоянно
— Нормальная рабочая атмосфера, у тренера всегда есть претензии к игрокам, чтобы они лучше играли. Я думаю, что это обоснованные претензии. Когда он объясняет
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— Счет 1:0 — по игре?
— Соперник забил со стандарта, а мы нет. Думаю, это и сыграло свою роль. Считаю, что мы ничего не дали создать сопернику, но результат закономерен, ведь мы сами в атаке сделали не так много. Хотя подходы к воротам были, в концовке мог отличиться Самарджич.
— Какая атмосфера сейчас в раздевалке? Есть оптимизм?
— Конечно, не надо опускать голову. Немного погорюем, а потом забудем это поражение. У нас в следующем туре важный бой.
— Следите за таблицей?
— Нет, не смотрю. Так легче, чтобы не накручивать себя.
— Просто есть вероятность, что вы попадете в стыках на «Оренбург».
— Как бог даст. Так далеко не смотрю.
— Со «Спартаком» было сложнее?
— Я не играл в той встрече. Но я думал, что «Зенит» будет играть сильнее. Думал, будут
|Роберто Манчини
|Вадим Скрипченко
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)