«Манчини может говорить прессе, что хочет». Игроки «Зенита» не замечают критики

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Депортиво
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн1
Метц0
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль3
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария5
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас0
Реал Сосьедад1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар3
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево0
Торино0
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион3
Амьен0
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас3
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
Кельн1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер4
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон2
Челси3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Локомотив М4
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь2
Верес0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар0
Рубин3
Все события
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей
«Краснодар» поднялся на третье место в чемпионате России
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Чемпионство «Баварии», три дерби и другие события выходых
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
20:40 (мск), источник: Советский спорт

«Манчини может говорить прессе, что хочет». Игроки «Зенита» не замечают критики

Полуяхтов ждал от «Зенита» большего, Кузяев готов играть, Лодыгин грустит, а Заболотный показывает пример профессионализма.

Источник: Советский спорт

Первым в миксте появился Юрий Лодыгин. Несмотря на победу, он был очень грустным. Может, переживал травму партнера по «Зениту» Андрея Лунева, а может — расстроился из-за желтой карточки. Так или иначе, голкипер отказался от общения с прессой.

В это время на пресс-конференции Роберто Манчини сказал, что Кузяев уже 40 дней восстанавливается после растяжения, после которого он должен был быть готов через несколько дней. Далер был в заявке на матче против «Анжи», но на поле не вышел.

— Далер, как здоровье?
— Здоровье нормально.

— Готовы играть?
— … да, — после долгой паузы ответил полузащитник.

Первым на общение с прессой согласился Доменико Кришито, но отвечал он очень скучно.

— Это был тяжелый матч, после забитого гола мы много оборонялись.

— Есть мнение, что «Зениту» стоило забить больше, как минимум два-три мяча.
— Да, в этом наша проблема, нам трудно забивать. У нас осталось пять игр, во всех нам нужно победить.

— Ваш следующий матч уже через несколько дней, в среду с «Динамо».
— Мы должны быть к нему готовы, мы ведь проводим эту встречу тоже дома, и она для нас очень важна.

В общем, скучно. Посмотрите лучше видео, как сын Доменико ждет папу.

У Михи Мевли козыря в виде ребенка не было — его дочь еще слишком мала для футбола. Но в степени скучности послематчевого комментария он не уступает капитану «Зенита».

— Мы выиграли, поэтому чувствую себя отлично. Бывают дни, когда мы играем хорошо, но не побеждаем. Сегодня наша игра была нелучшей, зато мы выиграли. Это футбол.

— Почему «Зенит» не играл так хорошо?
— Нам надо действовать лучше, однако на данный момент очки важнее, чем игра.

Зато отличился Антон Заболотный: отмечаем профессионализм форварда сине-бело-голубых, который останавливается для общения с прессой после каждого матча.

— Самое главное, что победили. Игра есть, но есть и куда стремиться.

— Что нужно улучшить?
— Надо улучшать во всех компонентах, в командной игре.

— То, что Манчини практически точно уйдет, влияет на команду?
— Откуда такие слухи? Я ничего не знаю, у нас в раздевалке нет таких слухов.

— Вас поменяли из-за повреждения?
— Да, легкое повреждение, но незначительное.

— Вы из-за этого расстроились? Даже скамейку пнули.
— У нас была хорошая игра, хотел продолжить. К сожалению, здоровье не дало.

— Сильно расстроились, когда прочитала слова Манчини о вашей игре?
— Я не читаю прессу, у нас в раздевалке совсем другое настроение. Он может говорить в прессе что хочет, но в раздевалке он говорит совсем другое, подбадривает. Лично меня он не критиковал, всю команду в общем.

— Какая атмосфера в команде? Тренер постоянно кого-то персонально ругает.
— Нормальная рабочая атмосфера, у тренера всегда есть претензии к игрокам, чтобы они лучше играли. Я думаю, что это обоснованные претензии. Когда он объясняет какие-то нюансы, мы слушаем и стараемся выполнять указания, — закончил форвард. После общения с журналистами Заболотный еще и вышел в прямой эфир одной из спортивных радиостанций. И это очень круто, прежде такого никогда не было.

За «Анжи» отдувался Владимир Полуяхтов, все остальные игроки махачкалинской команды проигнорировали микст-зону.

— Счет 1:0 — по игре?
— Соперник забил со стандарта, а мы нет. Думаю, это и сыграло свою роль. Считаю, что мы ничего не дали создать сопернику, но результат закономерен, ведь мы сами в атаке сделали не так много. Хотя подходы к воротам были, в концовке мог отличиться Самарджич.

— Какая атмосфера сейчас в раздевалке? Есть оптимизм?
— Конечно, не надо опускать голову. Немного погорюем, а потом забудем это поражение. У нас в следующем туре важный бой.

— Следите за таблицей?
— Нет, не смотрю. Так легче, чтобы не накручивать себя.

— Просто есть вероятность, что вы попадете в стыках на «Оренбург».
— Как бог даст. Так далеко не смотрю.

— Со «Спартаком» было сложнее?
— Я не играл в той встрече. Но я думал, что «Зенит» будет играть сильнее. Думал, будут какие-то комбинации, а не только длинные переводы и подачи. Раньше «Зенит» играл хорошо, но потом их раскусили. Команды подстроились под «Зенит», приспособились к их стилю.

Зенит 1:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
14.04.2018, 16:30 Зрители: 38048 основной раунд: 26-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Скрипченко
Голы
36′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Ю. Жирков) 11
Составы
39′ Игорь Смольников 19
52′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
77′ Андрей Лунев 99
86′ Юрий Лодыгин 1
71′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
53′ Антон Заболотный 29
Дмитрий Полоз 7
47 Георгий Лория
3 Владимир Полуяхтов
52 Мирал Самарджич
92 Сергей Брызгалов
94 Олег Данченко
78 Михаил Бакаев
99 Хуан Эдуардо Лескано
2 Гурам Тетрашвили (к)
5 Магомед Мусалов 84′
9 Филипп Будковский
8 Арсен Хубулов 71′ 44′
88 Иван Маркелов
6 Паул Антон 64′
49 Александр Прудников
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 1
11 Угловые 0
12 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучшие российские фигуристки последних четырех лет (и куда они подевались)
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей
«Краснодар» поднялся на третье место в чемпионате России
«Ак Барс» выиграл в первом финальном матче Кубка Гагарина
«Барселона» обыграла «Валенсию», Коутиньо отдал две передачи
Ковальчук отказался, а Шипачёв не нужен на ЧМ? Состав сборной РФ
Манчини: «Зениту» нужно было брать Месси или Роналду
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь