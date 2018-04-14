«Манчини может говорить прессе, что хочет». Игроки «Зенита» не замечают критики

Источник: Советский спорт

Первым в миксте появился Юрий Лодыгин. Несмотря на победу, он был очень грустным. Может, переживал травму партнера по «Зениту» Андрея Лунева, а может — расстроился из-за желтой карточки. Так или иначе, голкипер отказался от общения с прессой.

В это время на пресс-конференции Роберто Манчини сказал, что Кузяев уже 40 дней восстанавливается после растяжения, после которого он должен был быть готов через несколько дней. Далер был в заявке на матче против «Анжи», но на поле не вышел.

— Далер, как здоровье?

— Здоровье нормально.

— Готовы играть?

— … да, — после долгой паузы ответил полузащитник.

Первым на общение с прессой согласился Доменико Кришито, но отвечал он очень скучно.

— Это был тяжелый матч, после забитого гола мы много оборонялись.

— Есть мнение, что «Зениту» стоило забить больше, как минимум два-три мяча.

— Да, в этом наша проблема, нам трудно забивать. У нас осталось пять игр, во всех нам нужно победить.

— Ваш следующий матч уже через несколько дней, в среду с «Динамо».

— Мы должны быть к нему готовы, мы ведь проводим эту встречу тоже дома, и она для нас очень важна.

В общем, скучно. Посмотрите лучше видео, как сын Доменико ждет папу.

У Михи Мевли козыря в виде ребенка не было — его дочь еще слишком мала для футбола. Но в степени скучности послематчевого комментария он не уступает капитану «Зенита».

— Мы выиграли, поэтому чувствую себя отлично. Бывают дни, когда мы играем хорошо, но не побеждаем. Сегодня наша игра была нелучшей, зато мы выиграли. Это футбол.

— Почему «Зенит» не играл так хорошо?

— Нам надо действовать лучше, однако на данный момент очки важнее, чем игра.

Зато отличился Антон Заболотный: отмечаем профессионализм форварда сине-бело-голубых, который останавливается для общения с прессой после каждого матча.

— Самое главное, что победили. Игра есть, но есть и куда стремиться.

— Что нужно улучшить?

— Надо улучшать во всех компонентах, в командной игре.

— То, что Манчини практически точно уйдет, влияет на команду?

— Откуда такие слухи? Я ничего не знаю, у нас в раздевалке нет таких слухов.

— Вас поменяли из-за повреждения?

— Да, легкое повреждение, но незначительное.

— Вы из-за этого расстроились? Даже скамейку пнули.

— У нас была хорошая игра, хотел продолжить. К сожалению, здоровье не дало.

— Сильно расстроились, когда прочитала слова Манчини о вашей игре?

— Я не читаю прессу, у нас в раздевалке совсем другое настроение. Он может говорить в прессе что хочет, но в раздевалке он говорит совсем другое, подбадривает. Лично меня он не критиковал, всю команду в общем.

— Какая атмосфера в команде? Тренер постоянно кого-то персонально ругает.

— Нормальная рабочая атмосфера, у тренера всегда есть претензии к игрокам, чтобы они лучше играли. Я думаю, что это обоснованные претензии. Когда он объясняет какие-то нюансы, мы слушаем и стараемся выполнять указания, — закончил форвард. После общения с журналистами Заболотный еще и вышел в прямой эфир одной из спортивных радиостанций. И это очень круто, прежде такого никогда не было.

За «Анжи» отдувался Владимир Полуяхтов, все остальные игроки махачкалинской команды проигнорировали микст-зону.

— Счет 1:0 — по игре?

— Соперник забил со стандарта, а мы нет. Думаю, это и сыграло свою роль. Считаю, что мы ничего не дали создать сопернику, но результат закономерен, ведь мы сами в атаке сделали не так много. Хотя подходы к воротам были, в концовке мог отличиться Самарджич.

— Какая атмосфера сейчас в раздевалке? Есть оптимизм?

— Конечно, не надо опускать голову. Немного погорюем, а потом забудем это поражение. У нас в следующем туре важный бой.

— Следите за таблицей?

— Нет, не смотрю. Так легче, чтобы не накручивать себя.

— Просто есть вероятность, что вы попадете в стыках на «Оренбург».

— Как бог даст. Так далеко не смотрю.