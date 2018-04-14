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Срок восстановления Лунева составит не более одной-двух недель
Вратарю «Зенита» Андрею Луневу понадобится на восстановление от травмы не более
Вратарю «Зенита» Андрею Луневу понадобится на восстановление от травмы не более
Вратарь сборной России во втором тайме матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:0) лег на газон, держась за ногу. Его заменил Юрий Лодыгин. Главный тренер питерцев Роберто Манчини выразил опасения, что Лунев выбыл до конца сезона.
— Предварительно у Лунева — незначительное повреждение мягких тканей бедра. В ближайшие дни он пройдет медобследование. Срок восстановления не должен занять более
|Роберто Манчини
|Вадим Скрипченко
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)