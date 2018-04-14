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20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Срок восстановления Лунева составит не более одной-двух недель

Вратарю «Зенита» Андрею Луневу понадобится на восстановление от травмы не более одной-двух недель, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Вратарь сборной России во втором тайме матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:0) лег на газон, держась за ногу. Его заменил Юрий Лодыгин. Главный тренер питерцев Роберто Манчини выразил опасения, что Лунев выбыл до конца сезона.

— Предварительно у Лунева — незначительное повреждение мягких тканей бедра. В ближайшие дни он пройдет медобследование. Срок восстановления не должен занять более одной-двух недель, — сказали в пресс-службе. (Егор БЫЧКОВ).

Зенит 1:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
14.04.2018, 16:30 Зрители: 38048 основной раунд: 26-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Скрипченко
Голы
36′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Ю. Жирков) 11
Составы
39′ Игорь Смольников 19
52′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
77′ Андрей Лунев 99
86′ Юрий Лодыгин 1
71′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
53′ Антон Заболотный 29
Дмитрий Полоз 7
47 Георгий Лория
3 Владимир Полуяхтов
52 Мирал Самарджич
92 Сергей Брызгалов
94 Олег Данченко
78 Михаил Бакаев
99 Хуан Эдуардо Лескано
2 Гурам Тетрашвили (к)
5 Магомед Мусалов 84′
9 Филипп Будковский
8 Арсен Хубулов 71′ 44′
88 Иван Маркелов
6 Паул Антон 64′
49 Александр Прудников
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 1
11 Угловые 0
12 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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